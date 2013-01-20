Turismo sicuro a Senigallia: come connettersi al Wi-Fi della spiaggia senza rischi Quasi tutti, prima o poi, tirano fuori il telefono e cercano una rete Wi-Fi. Siamo abituati a restare connessi anche in vacanza

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Senigallia è una di quelle città che rimane impressa. La spiaggia di velluto, il lungomare, le sagre estive — ogni estate migliaia di turisti italiani e stranieri affollano questo angolo delle Marche. E quasi tutti, prima o poi, tirano fuori il telefono e cercano una rete Wi-Fi. È normale. Siamo abituati a restare connessi anche in vacanza.

Il problema è che le reti pubbliche — quelle degli stabilimenti balneari, dei bar, degli hotel economici — non sono sicure per definizione. Chiunque può connettersi. E chi ha intenzioni poco chiare può farlo insieme a te, senza che tu te ne accorga.

I rischi reali del Wi-Fi pubblico: numeri che fanno riflettere

Non si tratta di paranoia. I dati parlano chiaro: secondo un rapporto di Forbes Advisor del 2024, oltre il 40% degli utenti ha subito una violazione dei propri dati mentre usava una rete Wi-Fi pubblica. Il 20% ha dichiarato che è successo proprio durante le vacanze.

Gli attacchi più comuni sono:

– Man-in-the-middle : l’hacker si inserisce tra te e il router, leggendo ogni dato che passa.

: l’hacker si inserisce tra te e il router, leggendo ogni dato che passa. – Reti gemelle (evil twin) : viene creata una rete fasulla con un nome simile a quella ufficiale — “SpiaggiaBlu_Free” e “SpiaggiaBlu_Free2” possono sembrare identiche.

: viene creata una rete fasulla con un nome simile a quella ufficiale — “SpiaggiaBlu_Free” e “SpiaggiaBlu_Free2” possono sembrare identiche. – Sniffing: programmi gratuiti intercettano i pacchetti di dati non cifrati in transito sulla rete.

Non servono competenze avanzate per fare queste cose. Bastano pochi euro di attrezzatura e un laptop.

Senigallia e i turisti stranieri: un problema in più

Chi arriva a Senigallia dall’estero — dall’Europa dell’Est, dai Balcani, da paesi con accesso a internet limitato — spesso ha esigenze specifiche. Non solo la protezione dei dati, ma anche la possibilità di accedere a servizi del proprio paese d’origine.

Un caso concreto: molti viaggiatori ucraini che trascorrono l’estate in Italia continuano a usare applicazioni e piattaforme disponibili solo nella loro area geografica. Il servizio VPN in Ucraina permette di mantenere un accesso stabile a queste risorse anche dall’estero, indipendentemente da dove ci si trova fisicamente. È un dettaglio che per molti fa la differenza tra una vacanza comoda e una piena di frustrazioni tecniche.

Cosa fare (e cosa evitare) quando sei in spiaggia

Qualche regola pratica, diretta:

Fai:

– Attiva la VPN prima di aprire qualsiasi app su un Wi-Fi pubblico

– Usa l’autenticazione a due fattori per i tuoi account importanti

– Verifica sempre il nome esatto della rete con il personale del locale

– Aggiorna le app prima di partire — le versioni vecchie hanno più vulnerabilità

Non fare:

– Non accedere al conto bancario o fare acquisti online senza protezione

– Non lasciare il Wi-Fi attivo quando non lo usi — il dispositivo si connette automaticamente alle reti note

– Non accettare certificati di sicurezza scaduti o sconosciuti

– Non fidarti di reti “aperte” senza password — sono le più pericolose

Come proteggersi: la VPN, spiegata senza tecnicismi

La soluzione più efficace — e anche la più diffusa tra chi viaggia spesso — è una VPN, ovvero una rete privata virtuale. In parole semplici: crea un tunnel cifrato tra il tuo dispositivo e internet. Tutto quello che invii o ricevi passa per quel tunnel, e nessuno sulla rete locale riesce a leggerlo.

Attivare una VPN prima di connettersi a un Wi-Fi pubblico richiede pochi secondi. Apri l’app, premi un pulsante, fatto. Molti tra i principali fornitori VPN offrono applicazioni intuitive per smartphone, tablet e laptop, compatibili con i sistemi più comuni. Alcune permettono di proteggere più dispositivi contemporaneamente con un unico abbonamento — utile se siete in famiglia.

“La VPN non è uno strumento per esperti. È diventata una delle abitudini digitali più sensate che una persona normale possa adottare quando viaggia.”

Questo è il punto: non si tratta di fare qualcosa di complicato. È semplice come indossare la crema solare prima di stendersi al sole.

Il Wi-Fi degli stabilimenti balneari: quanto è sicuro davvero?

Dipende. Alcuni lidi marchigiani hanno investito in infrastrutture di rete moderne, con reti separate per i clienti e sistemi di monitoraggio. Altri no. Non esiste un obbligo di legge che imponga standard minimi di sicurezza ai gestori di reti Wi-Fi pubbliche, anche se il GDPR prevede responsabilità per chi tratta dati degli utenti.

In pratica: non puoi sapere com’è configurata la rete a cui ti stai connettendo. Potresti avere fortuna, o no. Ecco perché affidarsi esclusivamente alla “sicurezza” del posto è una scelta poco saggia.

La regola d’oro è trattare ogni rete pubblica come se fosse potenzialmente compromessa. Non perché lo sia per forza — ma perché il rischio esiste, e il costo di proteggersi è minimo rispetto alle conseguenze di un dato rubato.

Conclusione

Senigallia merita di essere vissuta appieno — il mare, il cibo, le serate sul lungomare. La connessione internet non dovrebbe essere un problema, né una fonte di ansia. Con qualche accorgimento semplice, e con gli strumenti giusti, puoi navigare in sicurezza anche a bordo piscina. La vacanza resta vacanza. I tuoi dati restano tuoi.