Oltre l’Orchestra scende in piazza giovedì 16 luglio Concerto gratuito in piazzale della Libertà

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Dopo il primo mese di concerti, Oltre l’Orchestracondividerà la propria musica per la prima volta in una piazza, scegliendo uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della città: giovedì 16 luglio alle ore 21.00, davanti alla Rotonda di Senigallia, in Piazza della Libertà. L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, offrirà al pubblico una serata speciale fronte mare, in cui musica, comunità e bellezza si incontrano in uno spazio pubblico vissuto come luogo di relazione e partecipazione.

Oltre l’Orchestra è un progetto di inclusione musicale nato a Senigallia dall’esperienza e dalla visione di Oltrelamusica APSe il supporto della Scuola di Musica “Bettino Padovano” e dell’associazione Stella del Mattino, con l’obiettivo di trasformare la musica in uno strumento concreto di incontro, accessibilità e cittadinanza attiva. Il progetto prende forma grazie al lavoro condiviso di persone, associazioni e realtà del territorio che credono nel valore sociale dell’arte e nella possibilità di costruire percorsi culturali capaci di coinvolgere persone diverse per età, storia, competenze e fragilità.

Il cuore del progetto è un’orchestra integrata, composta da musicisti, operatori, educatori e volontari che mettono in dialogo esperienze differenti, con l’intento di creare un’esperienza musicale accessibile e partecipata. Il percorso si sviluppa attraverso laboratori, concerti e attività diffuse, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità, agli anziani, ai giovani, agli stranieri, alle famiglie e, più in generale, a tutte le realtà che spesso restano ai margini dei luoghi culturali tradizionali.

Il progetto è sostenuto da una rete di collaborazioni che ne rafforza il valore sociale e territoriale. Oltre l’Orchestra è un progetto cofinanziato dall’Unione europea, nell’ambito dei Fondi della politica di coesione 2021–2027, dalla Repubblica italiana e dalla Regione Marche, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, partecipazione culturale e sviluppo del territorio attraverso la musica. Il sostegno istituzionale e territoriale rappresenta una parte fondamentale di questo cammino, perché rende possibile la crescita di un’esperienza che non vuole essere soltanto artistica, ma anche civile e sociale.

L’appuntamento del 16 luglio assume un significato particolare anche per il luogo in cui si svolge. Per la prima volta, infatti, l’orchestra incontra la città in una piazza, in uno spazio aperto e simbolico, dove il pubblico non è solo spettatore ma parte di un momento collettivo. Dopo il primo mese di concerti, questa tappa segna un passaggio importante del progetto: portare la musica fuori dai contesti più raccolti e restituirla alla città come dono condiviso, in uno scenario fronte mare che aggiunge emozione e suggestione alla serata.

«Con Oltre l’Orchestra vogliamo mostrare che la musica può davvero unire mondi diversi, dare voce a chi spesso non ne ha abbastanza e creare opportunità di partecipazione reale», dichiara Massimo Federighi, Presidente di Oltrelamusica APS. «Questo concerto in piazza rappresenta per noi un momento importante, perché ci permette di incontrare la città in un luogo aperto, accogliente e simbolico, e di condividere con tutti il senso più profondo del nostro lavoro».

Il concerto del 16 luglio è quindi molto più di una semplice esibizione musicale: è un invito a riconoscersi in una comunità più ampia, capace di accogliere la diversità come ricchezza e di trasformare la cultura in un’esperienza viva, accessibile e generativa. In questo senso, Oltre l’Orchestra si propone come un progetto che unisce arte, inclusione e territorio, con l’ambizione di costruire nel tempo legami duraturi e opportunità concrete per le persone e per la città.