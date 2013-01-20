Fiorini Packaging, in stabilimenti di Senigallia e Trecastelli FISTEL CISL primo sindacato "Riaprire quanto prima tavolo di contrattazione con direzione aziendale per dare risposte concrete a esigenze dei lavoratori"

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La FISTEL CISL Marche si conferma il primo sindacato di riferimento alla Fiorini Packaging. Le elezioni per il rinnovo delle RSU e degli RLS, svoltesi l’8 e il 9 luglio negli stabilimenti di Senigallia e Trecastelli, hanno visto l’elezione di due rappresentanti RSU e di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, consolidando la presenza dell’organizzazione sindacale all’interno dell’azienda.

“Si tratta di un risultato di grande valore, che premia il lavoro svolto in questi anni e la credibilità costruita quotidianamente accanto ai lavoratori” commenta Alessandro Gay, segretario generale della FISTEL CISL Marche. “Il consenso ottenuto rappresenta una responsabilità ancora maggiore. Ringraziamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che hanno scelto di darci fiducia e ci congratuliamo con i neoeletti, ai quali garantiremo il pieno supporto della nostra organizzazione affinché possano svolgere al meglio il loro mandato di rappresentanza.”

Per la FISTEL CISL Marche il risultato elettorale costituisce anche il punto di partenza per rilanciare il confronto con l’azienda sulle principali questioni emerse nel corso delle assemblee degli ultimi mesi.

“L’obiettivo – prosegue Gay – è riaprire quanto prima un tavolo di contrattazione con la direzione aziendale per dare risposte concrete alle esigenze espresse dai lavoratori. Continueremo a portare avanti un confronto serio, responsabile e orientato ai risultati, garantendo la massima trasparenza e informando costantemente i dipendenti sull’evoluzione delle trattative e sulla situazione aziendale.”

La FISTEL CISL Marche esprime infine un sentito ringraziamento a tutti i lavoratori per la partecipazione al voto e rivolge ai nuovi rappresentanti eletti l’augurio di un proficuo lavoro al servizio delle colleghe, dei colleghi e dell’intera comunità aziendale.