Giro di spaccio tra minorenni, patteggiamenti e rinvii a giudizio a Senigallia Il processo ha puntato l’attenzione sul mondo giovanile di Senigallia facendo emergere l’assunzione di droghe leggere quali hashish e marijuana, ma anche pesanti, quali cocaina e Mdma

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Si è conclusa davanti al giudice Cimini del tribunale di Ancona la fase dell’udienza preliminare, che ha visto coinvolti 10 giovanissimi senigalliesi, accusati di aver spacciato stupefacenti tra giovani concittadini, alcuni dei quali minorenni.



Tanti gli episodi di spaccio contestati, ma soprattutto la peculiarità che questi risalgono per alcuni di loro al 2013, quando gli stessi imputati erano minorenni ed hanno continuato in questa loro attività sino al 2023.

Coinvolti moltissimi giovani nella vicenda, come spacciatori ed altri come fruitori dello stupefacente.

Il processo ha puntato l’attenzione sul mondo giovanile di Senigallia facendo emergere l’assunzione di droghe leggere quali hashish e marijuana, ma anche pesanti, quali cocaina e Mdma, da parte di ragazzi minorenni o poco più che maggiorenni.

L’attività di spaccio veniva svolta anche all’interno degli istituti scolastici.

Per uno di loro, oggi ventisettenne, e difeso dagli avvocati Corrado Canafoglia ed Elisa Pellegrini, al quale sono stati contestati 18 capi di imputazione, la posizione processuale si è conclusa con un patteggiamento ad 11 mesi con la sospensione condizionale della pena.

Assolto invece un altro imputato, anche egli ventisettenne, difeso dall’avvocato Ruggero Tomasi, in quanto è emersa l’estraneità dello stesso alle accuse mosse.

Un altro imputato, difeso dall’avvocato Celine Canneto, ha patteggiato la pena ad un anno per quattro episodi di spaccio con sospensione condizionale della pena.

Per tutti gli altri, difesi dagli avvocati Pancotti, Ippoliti, Giampieri, Olivieri, Brunetti e Rocco il Giudice ha disposto il rinvio a giudizio, fissando udienza avanti al tribunale per il 17 novembre 2026.