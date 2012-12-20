Il festival di teatro ragazzi Ambarabà torna nelle Marche anche nell’estate 2026 Dal 23 giugno a Jesi, Arcevia, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico

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C’è un festival che da tanti anni porta il teatro ragazzi e di figura nelle piazze e nei cortili della provincia di Ancona. Si chiama Ambarabà, lo organizza Teatro Giovani Teatro Pirata, e quest’estate torna con la sua ventottesima edizione: diciotto appuntamenti tra il 23 giugno e il 6 agosto, dieci comuni in rete (Arcevia, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montecarotto, Ostra, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico), compagnie da tutta Italia e un pubblico che è, da sempre, quello dei bambini e delle loro famiglie.

Ambarabà è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Marche e dei Comuni coinvolti, in collaborazione con AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Assitej, Uni Ma, Rete delle Culture, Ambito Territoriale Sociale n.10, Rete Urbana di Teatro Ragazzi.