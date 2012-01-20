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Treni meno puliti: Trenitalia declassa le Marche

Insorgono i sindacati del settore trasporti: "Chiediamo un intervento urgente e fattivo della politica regionale"

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Cronaca
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TrenItalia

E’ inaccettabile la decisione di Trenitalia di declassare il livello di pulizia dei treni AV / IC operanti nella linea Adriatica che hanno origine / destinazione la stazione di Ancona.

Di fatto la società Trenitalia ha deciso di ridurre le ore di servizio affidate alle aziende addette alla pulizia dei treni Alta Velocità presso la stazione di Ancona.

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