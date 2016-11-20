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Finali Calcio UISP: G.S Cannella, Amatori Arcevia e Amatori Cupramontana trionfano nelle Finali Post Season

Si è chiusa ufficialmente, con grande entusiasmo e sportività, la stagione sportiva 2025/26 del calcio a 11 UISP

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L’atto conclusivo della stagione ha visto i riflettori puntati sulla attesissima Manifestazione Finale che metteva in palio i tre trofei della post-season: Coppa,Trofeo e Rassegna UISP.


Un sabato di grandissimo calcio che ha confermato la vitalità e la passione che orbitano attorno al movimento dilettantistico del territorio.

Il programma della giornata si è diviso tra il sussidiario delle Saline e lo storico manto dello Stadio Bianchelli, regalando emozioni dal primo all’ultimo minuto.

Rassegna UISP: Al campo delle Saline (ore 16:00) è andato in scena il match tra Amatori Cupramontana e FC Trave. A spuntarla sono stati i ragazzi di Cupramontana, abili a capitalizzare al massimo l’episodio decisivo e a blindare l’1-0 finale.

Trofeo UISP: In contemporanea, allo Stadio Bianchelli, la sfida tra Amatori Arcevia e Amatori Ancona si è rivelata una vera e propria battaglia di nervi e tattica. Dopo una gara in totale equilibrio, sono stati i calci di rigore a decretare la vittoria dell’Arcevia, che ha potuto far festa a discapito dei rivali dorici.

Coppa UISP: A seguire, sempre sul prato del Bianchelli, il piatto forte della giornata. La finalissima della Coppa UISP ha visto il trionfo del GS Cannella, che ha superato per 2-0 il Della Rovere Calcio. G.S. Cannella che centra il tanto sperato “doblete”, (Campionato-Coppa) coronando così una stagione perfetta.

Al triplice fischio dell’ultima gara, lo Stadio Bianchelli è diventato il centro della grande festa finale. Alla presenza di dirigenti, atleti e tifosi si sono svolte le premiazioni ufficiali, che hanno celebrato i vincitori delle tre coppe e, quelle del campionato da poco concluso. Un momento di grande partecipazione collettiva, caratterizzato da un clima di autentica festa e sportività. A chiudere la giornata sono state le parole del Presidente del Comitato Territoriali di Senigallia Emanuele Seri, che ha voluto tracciare il bilancio dell’anno:
“Il calcio UISP dimostra ancora una volta di essere molto più di un semplice torneo: è aggregazione, inclusione, rispetto reciproco e passione pura, dove il divertimento e l’amicizia vengono sempre prima del risultato. Un ringraziamento speciale e sentito va alla classe arbitrale, il cui impegno settimanale e la cui passione sul campo garantiscono lo svolgimento regolare e sereno di ogni singola partita.”
Presente all’appuntamento anche il Presidente Regionale Uisp Marche Simone Ricciatti.

Il sipario cala così su un’annata memorabile, ma la macchina organizzativa non si ferma. L’appuntamento è già fissato per la prossima stagione, che si preannuncia ricca di novità e ancora più avvincente.

Buon riposo a tutti i tesserati e arrivederci in campo!

UISP Senigallia
UISP Senigallia
Pubblicato Venerdì 12 giugno, 2026 
alle ore 12:27
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