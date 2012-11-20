Chiusura sabato 6 giugno a Senigallia per SINAPSI – Visioni Creative di Territorio Appuntamento finale presso lo Spazio Lapsus con "Vento nei Passi": mostra, interventi performativi e presentazione risultati

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Si conclude con una serata aperta alla cittadinanza il progetto “SINAPSI – Visioni Creative di Territorio”, un percorso che negli ultimi mesi ha coinvolto giovani, artisti, associazioni e realtà del territorio marchigiano in un’esperienza condivisa di scoperta, ricerca e narrazione dei luoghi attraverso la creatività.

L’appuntamento finale, intitolato “Vento nei Passi”, si terrà sabato 6 giugno a partire dalle ore 18.00 presso lo Spazio Lapsus di Senigallia.

L’evento rappresenterà un momento di restituzione pubblica dell’intero percorso progettuale, offrendo alla comunità l’opportunità di conoscere i risultati dei laboratori, delle residenze artistiche, degli incontri e delle attività realizzate nel corso dei mesi.

Durante la serata sarà possibile visitare una mostra dedicata agli elaborati e alle produzioni nate all’interno dei workshop e delle residenze artistiche, testimonianza del dialogo costruito tra giovani partecipanti, artisti e territorio.

Il programma prevede inoltre interventi performativi delle artiste Ambra Lorito, Nazarena Tremonti, Viola Mancini e Lavinia Nocelli, che animeranno gli spazi dell’atelier con azioni e linguaggi differenti.

Sarà inoltre presentato il lavoro sviluppato dai partner del progetto, che racconteranno i percorsi paralleli costruiti nel corso dell’esperienza.

“Vento nei Passi” vuole essere non solo una conclusione, ma anche una celebrazione collettiva di un progetto che ha messo al centro la partecipazione, la creatività e il legame con il territorio, creando nuove connessioni tra persone, luoghi e comunità.

Partner di progetto: Asini Bardasci, Riciclato Musicale, Common Bubble, Istituto di Istruzione Superiore Corinaldesi Padovano. Con la Collaborazione di Polo9.

“SINAPSI – VISIONI CREATIVE DI TERRITORIO” – progetto finanziato dalla Regione Marche – Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale” – Codice Unico di Progetto n. B74J24000710003.

L’ingresso è libero.

Spazio Lapsus

Via Bonopera 37 – Giardini della Rocca, Senigallia

Sabato 6 giugno 2026

Dalle ore 18.00