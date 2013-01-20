Visita dell’ambasciatore del Ghana presso l’IIS Corinaldesi Padovano S.E. Benedict Assorow nelle giornate del 29 e 30 maggio sarà tra Corinaldo, Senigallia, Loreto e Genga

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Nella giornata di venerdì 29 maggio, S.E. Benedict Assorow, ambasciatore del Ghana presso la Santa Sede, farà visita all’Istituto di Istruzione Superiore Corinaldesi Padovano di Senigallia, per incontrare le studentesse e gli studenti e condurre una conferenza in lingua inglese sul tema: “Africa, Italia ed Europa: Nuovi Scenari per la pace e la Cooperazione Internazionale”.

La tappa programmata entro il Viaggio nelle Marche dell’Ambasciatore, che visiterà le comunità di Corinaldo, Senigallia, Loreto e Genga nelle giornate del 29 e 30 maggio, costituirà uno straordinario momento formativo in lingua inglese su tematiche di stringente attualità geopolitica internazionale.

L’incontro è stato aperto a gruppi di studenti di tutte le scuole superiori della città (Corinaldesi Padovano, Medi, Panzini e Perticari) e prevede, oltre al saluto di accoglienza di Simone Ceresoni, Dirigente Scolastico dell’IIS Corinaldesi Padovano, anche la partecipazione di Michele Rutigliano Consigliere dell’ambasciatore, Stefano Barocci Esperto scientifico dell’Università di Perugia, Ranieri Sabatucci già capo della missione UE presso l’Unione Africana.

Una scuola capace di costruire un futuro migliore del presente è quella che forma ed educa le buone e i buoni cittadini del futuro, affinché abbiano competenze per leggere in modo lucido il presente e sappiano tracciare e costruire scenari futuri di pace, dialogo e non violenza tra i popoli.