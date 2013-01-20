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Premio Renato Cesarini, vince Danilo Cataldi della Lazio

Ospiti a Jesi Gianni Rivera e Marco Tardelli, nel ricordo del calciatore senigalliese

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Sport
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Parata di stelle e successo di pubblico a Jesi per l’edizione numero XI del Premio “Renato Cesarini”, il campione italo-argentino diventato sinonimo di gol all’ultimo minuto – la celeberrima “zona Cesarini” – con origini marchigiane a Castellaro di Senigallia.

Ad aggiudicarsi il “Cesarini” 2026 il giocatore della Lazio Danilo Cataldi: suo, dopo 102’ minuti e 36” secondi di gioco di Lazio – Torino, terminata 3-3 il 5 ottobre scorso, il gol più tardo del campionato di Serie A 2025-2026 appena concluso.

Tra i tanti nomi di prestigio dello sport e dell’informazione italiani portati all’Hotel Federico II di Jesi per celebrare la figura di Renato Cesarini e il premio che ne porta il nome, anche quelli di due eterne leggende del calcio azzurro come Gianni Rivera e Marco Tardelli, firme dei due gol forse
più iconici dell’intera storia della Nazionale italiana: il 4-3 di Rivera nella “partita del secolo”, il 4-3 di Italia – Germania Ovest, semifinale mondiale di Messico 1970, e il 2-0 di Tardelli nella finale di Spagna 1982, vinta per 3-1 dagli azzurri ancora sulla selezione tedesca.

A vivacizzare il dibattito intorno al presente e al futuro del calcio italiano, le presenze del presidente nazionale dell’Associazione allenatori Renzo Ulivieri, dell’ex difensore della Juventus e oggi allenatore (collaboratore di Antonio Conte in Nazionale) Massimo Carriera, dell’ex giocatore della Lazio e oggi tecnico Angelo Gregucci, che ha riservato un commosso ricordo alla figura di Piemario Morosini, da lui allenato a Vicenza.

Ulteriori voci di rilievo, quelle di Franco Dal Cin, che da dirigente dell’Udinese portò in Friuli il fuoriclasse brasiliano Zico, del già centravanti del Verona Mauro Gibellini. Spazio anche alla pallacanestro, con i saluti della cestista già capitana della Nazionale Martina Bestagno e di Alberto “Lupo” Rossini, tra i recordman per presenze sul parquet nella Serie A italiane e oggi dirigente del progetto Pallacanestro Jesi.

A concludere la giornata, il saluto video inviato al “Cesarini” da Adriano Galliani, dirigente tra i più vincenti di sempre.

Dopo un pomeriggio aperto dalla performance del giornalista e storyteller Luca Pagliari, la serata di premiazioni ha visto portare il proprio saluto all’evento il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Voci alternatesi alla conduzione dell’evento, quelle Rai Sport di Simona Rolandi e Fabrizio Tumbarello e quelle Sky di Cristiana Buonamano e Massimiliano Nebuloni.

Sono stati inoltre premiati Fabrizio Tumbarello per il Programma sportivo ‘’L’altra DS’’ e Francesco Nigro Telecronista di Sportitalia.

Uno speciale premio in occasione dell’evento è stato consegnato al direttore di Rai Sport, Marco
Lollobrigida.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Giovedì 28 maggio, 2026 
alle ore 11:04
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