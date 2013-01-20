Fiera Regionale del Riuso, c’è BeatleSenigallia Il 31 maggio a Pesaro

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BeatleSenigallia prosegue i suoi eventi primaverili facendo tappa al Parco Miralfiore, a ’Pesaro Live Park’, nel contesto della 11a edizione della ‘Fiera Regionale del Riuso’.



Domenica 31.05.2026 ore 10.00: nella splendida cornice del ‘Parco Miralfiore’ un vero e proprio “Concertone alla Woodstock” con ‘Pesaro Live Park‘, all’interno della ‘Fiera Regionale del Riuso’, e sarà protagonista ‘BeatleSenigallia in the Park’ (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista e voce, Paolo Molinelli voce narrante).

La ‘Fiera Regionale del Riuso’, giunta alla 11a edizione, si svolge dal 30 maggio al 2 giugno al Parco Miralfiore di Pesaro, con ingresso libero, dalle 10.00 alle 22.00; è organizzata dalla Onlus Gulliver ed Utopia odv, con l’aiuto della ProLoco di Candelara e della Protezione Civile di Pesaro, col patrocinio della Regione Marche e del Comune di Pesaro.

Quattro giorni di mercatini dell’usato, vintage e molto altro ancora, con 400 espositori presenti, stand gastronomici, spazi verdi: un evento vivibile tutto il giorno da famiglie e giovani.

Da questa 11a edizione al suo interno ‘Pesaro Live Park’, con 180 artisti musicali che si esibiranno per tutti i 4 giorni, proponendo ogni sorta di genere musicale e certo non poteva mancare BeatleSenigallia in the Park!

Nell’attesa del calendario della manifestazione estiva ‘BeatleSenigallia 2026, Vi aspettiamo a Pesaro!

Paolo Molinelli

Presidente di BeatleSenigallia