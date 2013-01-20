Ebraismo Religioni Dialogo, incontro ad Ancona Modera Giovanni Frulla

95 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì 29 maggio 2026 alle ore 17.50 nell’ambito del corso di Cultura e Religione Ebraica dell’Istituto di Scienze Religiose delle Marche, verrà organizzata, a chiusura del corso, una lezione aperta dal titolo Ebraismo Religioni Dialogo: a partire da alcune riflessioni sulla questione del dialogo ebraico cristiano, la discussione si allargherà alle altre religioni, per sottolineare l’importanza del dialogo interreligioso, i suoi punti di forza e le problematiche.

Interverranno alla lezione aperta Michele Carmine Minutiello, docente di Storia delle Religioni e Religioni orientali presso l’Istituto Teologico Marchigiano, l’Istituto di Scienze Religiose delle Marche e l’ISSR dell’Università di Urbino, Matteo De Chiara, docente di Lingua e letteratura pashto e Filologia iranica presso l’InaLCO di Parigi e al CNRS (Cermi – Centre de Recherche sur le Monde Iranien), e don Andrea Falcinelli, Delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Diocesi di Senigallia. La lezione sarà anche occasione per presentare il volume Culture Religioni Tradizioni. Atti dei seminari di studio I (a cura di M. De Chiara e G. Frulla), Aracne, Roma 2025. Modera l’incontro Giovanni Frulla, docente di Cultura e religione ebraica nell’Istituto anconetano.

Appuntamento quindi venerdì 29 maggio dalle 17.50 alle 19.20 presso l’Aula 1 dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Marche, in Via Monte D’Ago 87 (Ancona).

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