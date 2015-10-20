Spiagge, schiarita in Regione Marche Confcommercio: "Sugli orari del servizio di salvataggio ci hanno ascoltati, feste e destagionalizzazione salve"

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Schiarite importanti sul fronte della stagione balneare 2026 arrivano a seguito dell’incontro tra Regione Marche e Confcommercio Marche che, dopo le criticità emerse legate all’obbligo di garantire il servizio di salvataggio anche nelle ore serali, si è mobilitata per contrastare un’interpretazione normativa che rischiava di mettere in difficoltà l’intero settore, privandolo di feste ed eventi e offrendo così una cartolina sbiadita delle nostre spiagge ai turisti in visita nella nostra regione.

Durante l’incontro con il vicepresidente regionale Enrico Rossi è stato chiarito che i servizi di salvamento dovranno essere garantiti dal 30 maggio al 7 settembre, dalle 10 alle 18. Oltre questo lasso temporale le strutture potranno comunque rimanere aperte ma esporre cartellonistica e bandiere per informare i clienti dell’assenza del salvamento.