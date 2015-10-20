Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Adesso
21°
Domenica
15° / 25°
Lunedì
16° / 26°
Martedì
17° / 27°
Mercoledì
17° / 28°
Giovedì
18° / 27°
Venerdì
19° / 27°
Sabato
18° / 27°
Domenica
19° / 28°
Lunedì
19° / 28°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Pescato e Mangiato - Pescheria ingrosso e dettaglio a Senigallia

Spiagge, schiarita in Regione Marche

Confcommercio: "Sugli orari del servizio di salvataggio ci hanno ascoltati, feste e destagionalizzazione salve"

210 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Spiaggia e Rotonda a mare viste dall'alto

Schiarite importanti sul fronte della stagione balneare 2026 arrivano a seguito dell’incontro tra Regione Marche e Confcommercio Marche che, dopo le criticità emerse legate all’obbligo di garantire il servizio di salvataggio anche nelle ore serali, si è mobilitata per contrastare un’interpretazione normativa che rischiava di mettere in difficoltà l’intero settore, privandolo di feste ed eventi e offrendo così una cartolina sbiadita delle nostre spiagge ai turisti in visita nella nostra regione.

Durante l’incontro con il vicepresidente regionale Enrico Rossi è stato chiarito che i servizi di salvamento dovranno essere garantiti dal 30 maggio al 7 settembre, dalle 10 alle 18. Oltre questo lasso temporale le strutture potranno comunque rimanere aperte ma esporre cartellonistica e bandiere per informare i clienti dell’assenza del salvamento.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura