Un film racconta la vita di Valter Scavolini "La vita come grande impresa"

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Sarà presentato in anteprima nazionale mercoledì 27 maggio alle ore 20.00, presso il Cinema Adriano di Roma, “Valter Scavolini – La vita come grande impresa”, il nuovo docufilm diretto dal regista pesarese Mattia Zanca, prodotto da 7Verticale, sceneggiatura di Luca Masia e Mattia Zanca.

L’opera racconta la vicenda personale e imprenditoriale di Valter Scavolini di Pesaro, Cavaliere del Lavoro e fondatore di una delle aziende italiane più famose nel mondo dell’arredo e del design, simbolo di qualità e del più pregiato e funzionale Made in Italy. Ma il film sceglie di andare oltre il racconto industriale, costruendo un ritratto intimo e generazionale che attraversa memoria privata, identità territoriale, sport, comunicazione e cultura popolare italiana.

Il docufilm vuole essere soprattutto un racconto corale sull’Italia del dopoguerra, una riflessione sul Made in Italy, una testimonianza sul valore della memoria familiare e un focus sull’importanza del dialogo tra generazioni.

Diretto dal giovane regista di Pesaro Mattia Zanca, il docufilm intreccia materiali d’archivio, testimonianze e una linea narrativa poetica che accompagna lo spettatore dentro la storia di un uomo partito dalle campagne marchigiane del dopoguerra per costruire uno dei simboli del Made in Italy.

Con la volontà di introdurre una dimensione più emotiva e simbolica, è stato scelto il giovane Francesco Badei, undicenne pesarese alla sua prima esperienza cinematografica, la cui figura ha sorpreso la produzione per naturalezza espressiva e intensità interpretativa. Può essere Valter da giovane, il nipote che immagina il nonno o, più universalmente, una nuova generazione che cerca di comprendere quella precedente.

Accanto ai racconti di Valter Scavolini, il docufilm porta sullo schermo testimonianze e volti d’eccezione come Lorella Cuccarini, storica testimonial del marchio per 17 anni, Renzo Rosso, fondatore di Diesel e Sergio Scariolo, cresciuto nella realtà Scavolini Basket prima della carriera internazionale, in un racconto corale che restituisce il legame tra impresa, immaginario collettivo e trasformazioni dell’Italia contemporanea.

“Abbiamo voluto realizzare un’opera che non fosse semplicemente il racconto di un grande imprenditore, ma la storia di un uomo capace di trasformare valori come famiglia, lavoro, territorio e visione in un’eredità collettiva – dichiarano i produttori Giovanni Altieri e Costantino Margiotta. Valter Scavolini – La vita come grande impresa è un progetto che mette insieme memoria, cultura industriale e linguaggio cinematografico, restituendo al pubblico una storia profondamente italiana ma dal respiro universale”.

“Questo film nasce da un desiderio personale ancora prima che cinematografico – racconta il regista Mattia Zanca. – Per anni mio nonno aveva scelto di non raccontarsi mai davvero davanti a una macchina da presa. Credo abbia accettato questo progetto perché non volevo costruire il ritratto celebrativo di un imprenditore, ma entrare con rispetto nella dimensione più umana della sua storia. Ho cercato un racconto intimo, fatto di memoria, silenzi, famiglia, fragilità e visione – prosegue Zanca. – Non la spettacolarizzazione di un successo, ma il percorso di un uomo che ha attraversato il Novecento italiano portando con sé valori profondi e molto concreti”.

Tra i momenti più significativi del docufilm trovano spazio le storiche campagne pubblicitarie con Raffaella Carrà, con Lorella Cuccarini e, da ultimo, quelle che vedono protagonisti Laura Pausini e Carlo Cracco, nonché un contributo speciale di Francesco Facchinetti.

L’anteprima romana – esclusivamente su invito – vedrà la presenza del Cavaliere del Lavoro Valter Scavolini, del regista, della produzione e di numerosi ospiti provenienti dal mondo delle istituzioni, dell’impresa, dello spettacolo, dello sport e dell’audiovisivo e sarà condotta da Antonio James Mascoli, content creator divulgatore, specializzato in contenuti sul cinema.

Il docufilm sarà poi presentato il 13 giugno 2026 alle ore 18.00 al Teatro Sperimentale di Pesaro, all’interno della 62° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema – Pesaro Film Festival e successivamente sarà oggetto di una programmazione selezionata nelle sale cinematografiche delle principali città italiane.

Il docufilm è stato realizzato con il sostegno di BCC Banca di Pesaro e con il patrocinio di Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission e Comune di Pesaro.

MATTIA ZANCA

Mattia Zanca (Pesaro, 2001) è un giovane regista cinematografico. Fin dagli anni del liceo sviluppa una forte passione per il cinema e il linguaggio audiovisivo, frequentando anche la New York Film Academy. Ha conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema.

Nel 2021 lavora come assistente alla regia nel film Gianni Schicchi, trasmesso su Rai. Nel 2022 firma la regia del backstage del film Nina dei Lupi di Antonio Pisu e amplia ulteriormente la propria formazione attraverso percorsi di specializzazione presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e la Scuola Holden. Si dedica inoltre alla scrittura narrativa e nel 2025 pubblica il romanzo E se fossimo nessuno.

7VERTICALE

La casa di produzione 7Verticale nasce nel 2023 dall’acquisizione della storica Mari Film di Fabio e Massimo Boldi, con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti cinematografici e televisivi attraverso una linea editoriale orientata alla narrazione contemporanea e alla valorizzazione delle storie italiane. Alla guida della società i produttori Giovanni Altieri e Costantino Margiotta.

Tra le produzioni recenti di 7Verticale figurano la serie “Tutto quello che ho” con Vanessa Incontrada e i documentari “Europa, una barca” e “Valter Scavolini – La vita come grande impresa”.

VALTER SCAVOLINI

Valter Scavolini (Pesaro, 1942) è un imprenditore italiano e Presidente del Gruppo Scavolini, azienda fondata nel 1961 insieme al fratello Elvino e divenuta uno dei marchi simbolo del Made in Italy nel settore dell’arredamento e delle cucine a livello nazionale e internazionale.

Profondamente legato al territorio pesarese, ha sostenuto per decenni lo sport e la cultura, associando il nome Scavolini alla Victoria Libertas Pesaro, al Rossini Opera Festival e alla Robursport Volley Pesaro. Nel 1984 ha promosso, con il fratello, la Fondazione Scavolini, impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico.

Nel 1993 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, riconoscimento celebrato anche dal Presidente Sergio Mattarella in occasione del 25esimo anniversario del Cavalierato.