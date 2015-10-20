Marchigiani illustri, Commissione licenzia proposta di legge
Da Commissione Cultura del Consiglio regionale ok a interventi per conoscenza dei marchigiani illustri e celebrazione anniversari
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Via libera da parte della Commissione Cultura del Consiglio regionale alla proposta di legge per la conoscenza e la celebrazione dei marchigiani illustri.
La proposta di legge è stata votata nel testo base (n.52 del 2026) ad iniziativa dei gruppi di maggioranza, ma erano diversi i disegni di legge all’esame della Commissione finalizzati a valorizzare nomi illustri di un passato più o meno recente della regione.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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