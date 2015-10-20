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Onoranze Funebri F.lli Costantini

Marchigiani illustri, Commissione licenzia proposta di legge

Da Commissione Cultura del Consiglio regionale ok a interventi per conoscenza dei marchigiani illustri e celebrazione anniversari

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Politica
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Commissione Cultura Regione Marche

Via libera da parte della Commissione Cultura del Consiglio regionale alla proposta di legge per la conoscenza e la celebrazione dei marchigiani illustri.

La proposta di legge è stata votata nel testo base (n.52 del 2026) ad iniziativa dei gruppi di maggioranza, ma erano diversi i disegni di legge all’esame della Commissione finalizzati a valorizzare nomi illustri di un passato più o meno recente della regione.

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