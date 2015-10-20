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Giornata mondiale delle Api, i dati Coldiretti sulla produzione di miele marchigiano

"Acquistare miele italiano è un aiuto importante per l’economia locale"

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Api, miele, apicoltura

Il clima altalenante della primavera e le piogge abbondanti soprattutto nel sud della regione fanno ritardare la produzione di miele marchigiano che al momento è registra qualche raccolta di millefiori primaverile e un po’ di acacia, fiorita in anticipo, a seconda della zona. Lo rende noto Coldiretti Marche in occasione della Giornata mondiale delle Api, istituita dall’Onu, che si celebra il 20 maggio.

Per accendere i riflettori su un’attività che, oltre a garantire un prodotto di qualità, è indispensabile per salvaguardare l’ambiente e la salute. Già perché il ruolo delle api va ben oltre la produzione di miele con tre colture alimentari su quattro (75%) che dipendono in una certa misura per resa e qualità dalla loro attività di impollinazione. In media una singola ape visita in genere circa 7000 fiori al giorno e ci vogliono quattro milioni di esplorazioni floreali per produrre un chilogrammo di miele.

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Redazione Senigallia Notizie
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Pubblicato Sabato 23 maggio, 2026 
alle ore 2:00
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