Un libro per i 40 anni de Il Salotto Conferenza il prossimo 26 maggio a Senigallia

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Il Salotto comunica che martedì 26 maggio ore 16.00 presentiamo prima della conferenza “UNA CITTA’ ADRIATICA TRA UMBRI, CELTI E ROMANI” nella Biblioteca Antonelliana il libro dei 40 anni dell’associazione “Il Salotto” con racconti e foto delle iniziative del Salotto in tutti questi anni.



L’associazione si è costituita formalmente 1985 a Senigallia come libera associazione senza fini di lucro. Fin dalla sua nascita, ha portato avanti le idee delle sue socie fondatrici per lo sviluppo sociale e culturale, all’inizio solo come solidarietà femminile sul territorio. Nel corso dei suoi quarant’anni di attività, l’associazione è diventata un vero e proprio centro culturale cittadino, distinguendosi per un’offerta eterogenea e aperta alla comunità. Le sue iniziative spaziano dalla editoria alla promozione di mostre di artisti illustri Marchigiani, conferenze su diversi tematiche non solo di storia ed arte, gite culturali ed eventi di beneficenza.

Chi è interessato a partecipare al nostro futuro impegno per la città è invitato a rivolgersi a:

Cell: 347 7899727 presidente Elisabeth Heyne, 333 3761493 vicepresidente Raffaela Solidoro Mail: ilsalottosenigallia@gmail.com.

Dopo la presentazione del libro il prof. Giuseppe Lepore (Università di Bologna) terrà una conferenza sul territorio della Regia VI in età romana.

La Regio VI era anche detta Umbria et Ager Gallicus, in quanto nel territorio regionale erano compresi due territori:

– la parte dell’attuale Umbria ad est del Tevere con le attuali città di Terni, Narni, Spoleto, Foligno, Assisi, Gubbio e Città di Castello.

– l’Ager Gallicus, detto anche Ager Gallicus Picenus, il territorio che i Romani avevano conquistato ai Galli Senoni, che di nuovo la invasero mescolandosi ai Piceni, corrispondente alle attuali Marche settentrionali, a Nord dell’Esino.

La conferenza proposta dal Salotto è come sempre a libero ingresso fino all’esaurimento posti. La cittadinanza è invitata a partecipare.