“Arriva un momento nella propria esistenza in cui non si può rimanere indifferenti. Quel momento è ora!” Fazio Fabini, candidato in lista Senigallia Cambia - Cambia Senigallia - Avs

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Arriva un momento nella propria esistenza in cui non si può rimanere indifferenti. Quel momento è ora!



Diciotto anni, età di scelte. Nel mio caso, quella della facoltà, è inevitabilmente caduta su quella che era la mia passione.

Le piante, gli animali, la biochimica che li guida. In una

parola sola: Biologia. Mi sono iscritto a Perugia, una città famosa per l’università per stranieri. È stato lì che ho conosciuto la società multietnica. Era normale girare per la città e incontrare e interagire con coetanei cresciuti in paesi completamente diversi dal mio.

Ho scoperto anche la complessità del mondo vegetale. La fisiologia delle piante, la loro capacità di interagire fra loro e con l’ambiente in cui vivono. Esseri viventi ora ridotti a mero fastidio. Per non parlare degli animali i cui comportamenti sono guidati da legge più giuste e “umane” di quelle di noi esseri umani.

Dopo un’esperienza nel campo della biologia che non sentivo pienamente mia, ho scelto di rimettermi in gioco con una seconda laurea in Farmacia, coronando questo percorso nel 1997 con l’apertura della mia attività. In questo spazio ho trovato la mia vera dimensione umana e professionale, dedicandomi allo studio della nutrizione, della fitoterapia e delle medicine naturali. Credo fermamente che il mio ruolo debba unire scienza e coscienza: ogni giorno mi impegno per offrire un supporto che vada oltre il semplice farmaco tradizionale, cercando un dialogo diretto e personalizzato che metta al centro il benessere integrale della persona attraverso rimedi naturali e cure mirate.

Credo nella forza della dialettica. La sintesi fra opposte teorie è alla base della crescita individuale e sociale. Ma lo scambio dialettico deve avvenire fra persone che hanno rispetto l’uno dell’altro. È difficile se non impossibile, confrontarsi con coloro che credono nella superiorità di una razza sull’altra, con chi crede che la prevaricazione sia una forma di competizione. Con chi crede che con la cultura non si vive.

Diventa difficile il dialogo con chi condivide le idee del fascismo. Un periodo storico che non si può riassumere nella

sola Resistenza. Restano i 20 anni di regime totalitario con l’eliminazione costante degli oppositori con uccisioni e confino.

Abbiamo bisogno di una città che costruisca il suo futuro su basi durature.

Dobbiamo valorizzare le idee di concittadini che siano premiati per la loro visione globale e durevole.

I turisti hanno bisogno sempre di più di proposte culturalmente valide che comprendano vie ciclabili, paesaggi, cultura e arte. Il nostro lungomare è rimasto, nella struttura, quello degli anni settanta con due aggravanti. La cementificazione della spiaggia e l’eliminazione quasi totale del verde. Nel marciapiedi del lungomare ci sono decine di spazi vuoti dove dimoravano tamerici ora morte. Sono vuote da anni. Perché non si è provveduto alla loro sostituzione?

Vorrei una città più accogliente, più pulita, con aree verdi e spazi comuni. Rendere vivibile il parco delle saline e pensare ad una zona verde al porto turistico, per esempio. Una aiuola fiorita e ben curata rasserena l’animo più di un concerto di Orietta Berti.

Combattere la desertificazione culturale degli ultimi anni.

Incentivare spazi dove si possano sviluppare e far crescere idee nuove è nell’interesse di tutta la comunità. Far diventare Senigallia, città della lettura e scrittura per giovani, potrebbe essere una idea. Giffoni lo è diventato per il cinema, Senigallia potrebbe diventarlo per questo.

Sentimenti corrosivi stanno distruggendo le basi sociali e comunitarie che hanno permesso all’uomo di diventare Homo Sapiens.

Fazio Fabini, candidato in lista Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – Avs.