Gli Aviatori Senigalliesi in Sardegna: una gita tra cielo, storia, mare e memoria Soci e amici alla scoperta della Sardegna meridionale

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Si è conclusa la gita sociale 2026 del Gruppo Aviatori Senigalliesi, che dal 1° al 5 maggio ha portato soci e amici alla scoperta della Sardegna meridionale, in un itinerario ricco di storia, natura, archeologia, cultura aeronautica e momenti di intensa partecipazione.

Il viaggio si è aperto a Cagliari, con la visita al Parco Naturale Molentargius, dove i partecipanti hanno potuto ammirare lo spettacolo dei fenicotteri rosa, simbolo di un ambiente unico e prezioso. Nei giorni successivi il gruppo ha attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola: da Porto Flavia, straordinario esempio di archeologia industriale sospeso tra roccia e mare, alle miniere di Carbonia, dove il ricordo del lavoro duro ed eroico dei minatori ha offerto un momento di profonda riflessione.

Particolarmente sentito anche l’omaggio a Cagliari, città ricca di secoli di storia, e allo stadio Amsicora, luogo legato alla memoria sportiva del grande Gigi Riva, figura amatissima ben oltre i confini della Sardegna. La visita guidata del centro storico ha permesso di cogliere la stratificazione culturale della città, crocevia mediterraneo di popoli, civiltà e tradizioni.

La gita ha poi condotto i partecipanti verso un passato ancora più antico, con la visita al Nuraghe Diana, resa particolarmente emozionante dalla competenza e dalla passione della guida, capace di trasmettere l’importanza della civiltà nuragica, e in generale sarda, nella storia del Mediterraneo. Non meno affascinante è stata la tappa alle Grotte di Is Zuddas, celebri per le rarissime formazioni “eccentriche”, autentiche meraviglie naturali scolpite nel silenzio della roccia. A completare il percorso culturale, la visita all’antica città di Nora, luogo magico in cui archeologia e mare si fondono in modo indimenticabile.

Come da tradizione degli Aviatori Senigalliesi, il viaggio ha avuto anche un importante momento aeronautico con la visita alla Base Aerea Militare di Decimomannu, realtà di eccellenza dell’Aeronautica Militare: sono lì presenti l’80° Centro SAR (Search And Rescue) e il moderno centro IFTS – International Flight Training School, riferimento avanzato per la formazione dei piloti militari provenienti da diverse nazioni. È stata una tappa di grande interesse, coerente con lo spirito dell’associazione, da sempre legata alla cultura del volo, alla memoria aeronautica e alla valorizzazione delle competenze tecniche e umane che rendono possibile l’aviazione.

La gita in Sardegna ha confermato ancora una volta il valore di questi viaggi: non semplici escursioni, ma occasioni di conoscenza, amicizia e condivisione.