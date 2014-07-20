Da Austria ad Argentina, da Irlanda a Messico: Senigallia capitale europea del commercio L'8, 9 e 10 maggio torna il Mercato Europeo FIVA-Confcommercio Marche Centrali nella città della Spiaggia di Velluto

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Austria, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria. E poi Argentina, Brasile, Messico.

Sono questi i Paesi che dall’8 al 10 maggio trasformeranno i lungomari Marconi e Alighieri di Senigallia in un crocevia di culture, sapori e tradizioni commerciali. Torna il Mercato Europeo FIVA-Confcommercio Marche Centrali: ottanta-novanta banchi scelti per qualità e rappresentatività, organizzati per aree nazionali, con allestimenti dal caratteristico impatto visivo che caratterizzano la manifestazione e ne fanno uno degli appuntamenti più attesi del littorale adriatico marchigiano.

“L’idea che anima questo evento è far incontrare gli operatori italiani e i loro omologhi europei, favorendo un contatto diretto che presuppone non solo uno scambio commerciale, ma anche un dialogo umano e un’integrazione culturale” spiegano gli organizzatori di FIVA-Confcommercio Marche Centrali. Accanto alle presenze straniere, i rappresentanti delle specificità regionali italiane garantiscono un equilibrio dove tradizioni locali e culture europee si arricchiscono a vicenda.

Dal punto di vista merceologico, l’offerta si articola in modo equilibrato: il 60% dei banchi è dedicato al settore alimentare, il 30% al non alimentare, mentre il restante 10% propone servizi di somministrazione. Un caleidoscopio di forme, profumi e sapori che richiama le diverse atmosfere europee, valorizzando tanto la diversità quanto le affinità tra culture.

La manifestazione rappresenta un volano strategico per l’economia locale: oltre a rafforzare la vocazione turistica della città dalle spiagge di velluto, sostiene concretamente le attività commerciali di Senigallia, generando nelle tre giornate un indotto significativo che si irradia dall’area fieristica all’intera città, coinvolgendo ristorazione, commercio al dettaglio e l’intero comparto dell’ospitalità.