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Sanità pubblica, M5S: a Senigallia incontro con Ricciardi e rappresentanti del territorio

Il deputato dei 5 Stelle sarà all'Auditorium San Rocco domenica 10 maggio alle 12 con Ruggeri, Ficarelli, Battisti, Romano, Gigli

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Politica
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Paolo Battisti candidato consigliere - Movimento 5 Stelle - Elezioni comunali Senigallia 2026
M5S: incontro a San Rocco con Riccardo Ricciardi sulla sanità pubblica

Domenica 10 maggio 2026 a Senigallia, all’Auditorium San Rocco, alle ore 12 in punto, si terrà un importante incontro pubblico dedicato al tema della Sanità, una questione sempre più centrale per i cittadini e per il futuro del Paese.

Ospite principale dell’evento sarà Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, che arriverà da Roma per portare il suo contributo e confrontarsi direttamente con il territorio su una tematica di grande rilevanza nazionale.

M5S: incontro a San Rocco con Riccardo Ricciardi sulla sanità pubblicaInsieme a lui interverranno Marta Ruggeri (Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle, molto attiva sul tema della Sanità), Rita Ficarelli (Oncologa e Presidente associazione “Urbino Salute”) e Paolo Battisti (Giornalista e Candidato in Consiglio Comunale a Senigallia per il Movimento 5 Stelle), in un momento di dialogo aperto sulla situazione della sanità pubblica in Italia, nelle Marche e in particolare a Senigallia. In apertura un saluto molto gradito lo farà Dario Romano, Candidato Sindaco per il centro-sinistra a Senigallia. Modera l’incontro il coordinatore territoriale del Movimento, Gabriele Gigli.

Negli ultimi anni, il sistema sanitario pubblico ha mostrato criticità sempre più evidenti: carenza di personale, liste d’attesa lunghe e difficoltà di accesso ai servizi stanno mettendo in seria difficoltà cittadini e famiglie.

Anche il territorio di Senigallia vive queste problematiche, che richiedono attenzione, confronto e proposte concrete. Durante il dibattito si parlerà della Consulta della Sanità, una novità in campo nazionale, che riguarda direttamente Senigallia.

L’incontro rappresenta un’occasione importante per informarsi, partecipare e portare la propria voce all’interno di un dibattito che riguarda tutti, perché la Sanità Pubblica non ha colore politico.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Movimento 5 Stelle Senigallia (parte del Gruppo Territoriale Valmisa)

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