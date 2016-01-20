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Il Mercato Europeo torna sui lungomare di Senigallia l’8, 9 e 10 maggio 2026

Circa 90 espositori dalle regioni italiane, da tutta Europa, centro e sud America per l'evento FIVA - Confcommercio Marche Centrali

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Mercato Europeo Senigallia 2026 - 8/9/10 maggio
Mercato Europeo FIVA Confcommercio Marche Centrali a Senigallia

Il Mercato Europeo FIVA – Confcommercio Marche Centrali torna a Senigallia nei giorni 8 – 9 – 10 maggio 2026, sui lungomari Marconi e Alighieri, con la formula che lo ha reso noto. Organizzato per aree nazionali, si configura come un percorso ideale tra le Nazioni attraverso allestimenti di impatto visivo (che è diventato ormai il suo marchio distintivo).

L’impostazione dell’organico per il 2026 si aggira sugli 80/90 banchi, con la migliore e la più stretta selezione delle merci, che garantisce anzitutto un livello qualitativo, condizione essenziale per il successo del Mercato. L’idea che anima questo evento è far incontrare gli operatori italiani e i loro omologhi europei favorendo un contatto non mediato che presuppone, non solo uno scambio di merce ma anche di contatto umano e di integrazione culturale.

Mercato Europeo FIVA Confcommercio Marche Centrali a SenigalliaMercato Europeo FIVA Confcommercio Marche Centrali a Senigallia

Nel dettaglio, i banchi di provenienza estera (come Austria, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Rep. Ceca, Spagna, Ungheria oltre a Argentina, Brasile, Messico) sono in maggioranza e i rappresentanti delle specificità regionali italiane garantiscono comunque una buona presenza. Sotto il profilo merceologico, un 60% di banchi di alimentari si affianca ad un 30% del settore non alimentare, mentre il restante 10% è costituito da operatori che effettuano somministrazione.

Mercato Europeo FIVA Confcommercio Marche Centrali a SenigalliaMercato Europeo FIVA Confcommercio Marche Centrali a Senigallia

Il percorso ideale fra aree nazionali e regionali di diverso genere si realizza in un caleidoscopio di forme, profumi, sapori che ricordano le atmosfere europee, nella loro diversità ma anche nella loro somiglianza.

Chiaramente una manifestazione di questo tipo è stata ideata affinché anche l’affluenza di utenza nelle città in cui viene realizzata ne risenta fortemente, incentivando quindi la vocazione turistica dei luoghi e favorendo le attività commerciali e turistiche locali, attirando un importante numero di visitatori concentrato nelle 3 giornate di esposizione.

Mercato Europeo FIVA Confcommercio Marche Centrali a SenigalliaMercato Europeo FIVA Confcommercio Marche Centrali a Senigallia

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