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Senigallia Cambia Cambia Senigallia-AVS candida Federico Mallucci

18 anni, sosterrà Dario Romano alle Comunali

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Politica
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Alleanza Verdi Sinistra - Elezioni comunali Senigallia 2026

Sono Federico Mallucci, ho 18 anni e mi candido come consigliere comunale con la lista Senigallia Cambia Cambia Senigallia-AVS a sostegno di Dario Romano.


Frequento il quinto superiore del liceo linguistico e a giugno sosterrò l’esame di maturità.

La mia candidatura è risultato di un impegno condiviso: con altri ragazzi della mia città ho creato il collettivo SenigalliAvanti!, un gruppo di lavoro che testimonia il nostro sforzo condiviso e la nostra volontà di creare una vasta rete di giovani pronti a intervenire, confrontarsi e proporre nuove idee per il nostro comune.

Promuoviamo lo sport come strumento di aggregazione giovanile e di educazione; crediamo che attraverso l’attività sportiva le nuove generazioni possano sviluppare sane e produttive abitudini che permettano loro di uscire dalle sempre più diffuse situazioni di dilagante disagio giovanile.

Siamo per l’inclusione e la condivisione. Da troppo tempo la politica si è oligarchizzata tagliando fuori i ragazzi, ritenuti inesperti e svogliati, e privandoli della possibilità di esprimere la propria opinione. Vogliamo riportare le opinioni dei giovani al centro, promuovendo metodi di comunicazione al passo col pensiero dei giovani. Ci impegneremo a contrastare lo sfruttamento lavorativo degli adolescenti.

Vogliamo anche una città a misura di tutti, dai più piccoli ai più anziani, in cui il benessere e la cultura siano condivisi. Vogliamo un comune attento ai bisogni dei più deboli, attento al verde e con una strategia di welfare che permetta a tutti di avere gli stessi diritti e le stesse possibilità.

Senigallia deve guardare avanti. 
Può farlo solo prendendosi cura delle nuove generazioni.
Facciamolo insieme.

Senigallia Cambia Cambia Senigallia-AVS

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