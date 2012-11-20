Scherma Ancona protagonista ai tricolori Master Titolo conquistato

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La scherma marchigiana festeggia un nuovo, prestigioso risultato ai Campionati Italiani Master di Riccione. Il 6 maggio il Club Scherma Ancona ha conquistato il titolo italiano nel fioretto maschile a squadre categoria A, salendo sul gradino più alto del podio con la formazione composta da Cesare Gaggiotti, Giovanni Gambitta e Marco Pennazzi.

Un successo costruito con autorevolezza, attraverso un percorso netto nella fase decisiva della competizione. Nei quarti di finale, la squadra anconetana ha superato la Capitolina Scherma con il punteggio di 45-33, mostrando fin da subito solidità tecnica e compattezza. In semifinale è arrivata poi la vittoria contro il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, battuto 45-40 al termine di un assalto combattuto e gestito con lucidità nei momenti più delicati.

Nella finale per il titolo, il Club Scherma Ancona ha completato l’opera imponendosi sulla Scherma Augusta Taurinorum per 45-36, chiudendo una prova di grande sostanza agonistica e consegnando alle Marche un altro titolo tricolore nella rassegna Master.

Il risultato conferma la qualità del movimento schermistico regionale anche nelle competizioni a squadre, dove contano non soltanto il valore individuale, ma la capacità di costruire assalto dopo assalto un equilibrio comune: esperienza, sangue freddo e spirito di gruppo. Tre lame, una sola direzione.

Dopo i risultati individuali ottenuti nei giorni precedenti da Vincenzo Erman,Alessandra Petrignani, entrambi vincitori anche nella Coppa Italia Master, il titolo del Club Scherma Ancona arricchisce ulteriormente il bilancio marchigiano a Riccione, confermando una presenza solida e competitiva in una manifestazione nazionale di alto livello