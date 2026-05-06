“Battisti, una delle sue consuete filippiche” Malerba risponde sulla sanità senigalliese

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Anche in data odierna, l amico pentastellato Battisti, ci ha deliziato con una delle sue consuete filippiche sull incapacità del centro destra comunale e Regionale di gestire la sanità.

Devo ammettere che riprendere in mano una situazione di per sé compromessa non è facile, ma vogliamo sottoporre al vostro giudizio ciò che su’ Senigallia Notizie denunciava lo stesso Battisti che di sanità se ne intende, il due ottobre 2020 prima di essere fulminato sulla via non di Damasco ma di Botteghe Oscure e provare per il PD e Romano che era se non sbaglio già consigliere di maggioranza, un attacco di Sindrome di Stoccolma virale.

Leggete bene e capirete tranquillamente a suo parere chi sono i responsabili della condizione da lui definita drammatica dell’ ospedale senigalliese.

Scrive Battisti ed è tutto verificabile:

“Il Pd in questi anni ha agevolato la chiusura dell’Ospedale di Senigallia. Non è colpa diretta di Volpini e Mangialardi, ma questi due signori non hanno mosso mai un dito. Potevano, come hanno fatto altri Sindaci e Amministratori, chiedere alla cittadinanza di fare fronte comune e andare a manifestare in Regione (ci pensate non dico tutti, ma 10mila senigalliesi a protestare davanti ai cancelli regionali? Sarebbero venuti tutti i Tg ad ascoltare le nostre ragioni).

Potevano tentare di spiegare che la legge Balduzzi, che ha letteralmente rovinato la nostra sanità, non poteva essere applicata in tutte le Regioni allo stesso modo, perché le Marche hanno pochi abitanti ma dislocati lontanissimi tra di loro. Potevano, visto che ora Senigallia, Jesi e Fabriano sono un unico ospedale (e quindi chi dice che Senigallia non è stata depotenziata è un bugiardo e falso), cercare di far attivare una sistema di trasporto sanitario gratuito almeno tra questi ospedali per permettere agli assistiti (anziani, deboli, malati, soli) di poter usufruire in maniera agevole di questo ‘ospedale unico’. Potevano cercare di far attivare l’infermiere di famiglia, figura fondamentale per permettere alla persone di avere un professionista h24 per potersi curare in casa, far prendere le prenotazioni, non sentirsi abbandonate (soprattutto ora con il Covid). Mozione presentata da me nel 2014, votata all’unanimità e MAI portata da Volpini in Consiglio Regionale.

Queste sono le cose che il Pd di Volpini e Mangialardi non ha fatto. Invece parliamo di cosa ha fatto. Ha fatto aprire nuovi supermercati e altri ne apriranno, strozzando così il centro storico e facendo chiudere tanti piccoli artigiani che hanno dovuto licenziare dipendenti. Ha pedonalizzato piazze togliendo parcheggi per poi farli fare lontano e consegnarli ai privati. Ha fatto abbattere centinaia di alberi senza sostituirli. Ha fatto cementificare ove possibile. Ha dato il via per costruire un inceneritore in pieno centro abitato. Ha abbandonato le frazioni da così tanti anni che i problemi da affrontare sono diventati talmente numerosi da non essere più risolvibili (perché Senigallia non è solo Piazza del Duca, Piazza Garibaldi, il Foro e via Carducci). Ha tirato su un muro di omertà da 35 anni a questa parte, non riuscendo mai a mettere in sicurezza il Misa, dando la colpa del disastro del 2014 (e non solo) alle “scientificamente provate…..” ‘bombe d’acqua’.”

Così parlo’ Zarathustra

Molti possono pensare, sono le solite giustificazioni di Malerba di Fratelli di Italia, no, sono sue testuali dichiarazioni di sei anni fa’, dove a differenza d adesso che si trova in coalizione con possibilità di poltrona fa’ lo smemorato, ma purtroppo carta canta.

Ogni volta, ricordatevi queste parole, specialmente in cabina elettorale, in ogni comunicato stampa che parli di Sanità, questa è la realtà descritta da un artefice del campo largo, coerenza che stride con la realtà, ma cosa volete pretendere, il pesce puzza dalla testa e chi si allea un giorno con Salvini e un giorno con Elly non è certo credibile e rassicurante.

Nicola Malerba