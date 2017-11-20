Battisti, M5S: “Il benessere animale e ambientale per me fondamentale” "E dico No con forza al circo con animali a Senigallia, contro cui c'è pure una petizione"

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In vista delle prossime elezioni amministrative, desidero rispondere con attenzione e rispetto al documento presentato da cittadini, associazioni e realtà attive sul territorio in merito al benessere animale e alla tutela ambientale.

Da sempre mi occupo di essere viventi. Da 20 anni mi batto per l’Ospedale, per le case popolari, per il lavoro. Ma ambiente e animali non sono in secondo piano, tanto che ho attivato mesi fa (e siamo arrivati a 1700 firme) una petizione per cercare di impedire in tutti i modi di far venire i circhi con gli animali a Senigallia (la trovate in fondo all’articolo, firmate).

Mi rivolgo a voi con grande chiarezza: come candidato al Consiglio Comunale, mi considero uno strumento nelle vostre mani. Il mio impegno è quello di portare dentro le istituzioni le vostre istanze, trasformandole in azioni concrete, ascoltando chi ogni giorno vive, difende e ama il nostro territorio.

Condivido profondamente il principio secondo cui Senigallia non è solo sviluppo economico, ma è prima di tutto un ecosistema vivo, fatto di equilibri delicati tra persone, animali e ambiente. Il concetto di “One Health” rappresenta una visione moderna e necessaria, che deve guidare le scelte amministrative future.

Per quanto riguarda il verde pubblico e privato, la mia posizione è netta: gli unici alberi che devono essere abbattuti sono quelli realmente malati o quelli che rappresentano un pericolo concreto per l’incolumità di pedoni, ciclisti e motociclisti. Prima di qualsiasi abbattimento, devono sempre essere privilegiate la cura, la manutenzione e la messa in sicurezza.

Per me il verde è vita. Non è uno slogan, ma una convinzione personale profonda. Proprio per questo, anche a fronte di una gestione che negli ultimi anni ha visto il patrimonio verde della città fortemente penalizzato, ho scelto di trasferirmi in campagna, per tornare a respirare aria pulita e vivere in un contesto più sano e naturale.

Il mio rapporto con gli animali non è teorico, ma quotidiano: vivo con due cani, Fiocco e Bianca, e mi prendo cura dei gatti che gravitano attorno alla mia abitazione. Questo legame diretto rafforza la mia sensibilità verso le tematiche che avete sollevato e mi spinge a considerarle una priorità, non un tema marginale.

Le vostre proposte rappresentano una base concreta e condivisibile su cui lavorare: dalla necessità di strutture adeguate e sicure per canili e oasi feline, al contrasto dell’abbandono, fino alla gestione più etica della fauna urbana e al superamento di pratiche che causano sofferenza agli animali.

Allo stesso modo, ritengo fondamentale un cambio di approccio nella gestione del verde urbano: più attenzione alla biodiversità, sfalci differenziati, microforestazione e una visione che consideri il verde come infrastruttura essenziale per la qualità della vita, e non come elemento accessorio.

Sono convinto che le risorse economiche possano e debbano essere trovate, utilizzando strumenti già disponibili come bandi regionali, fondi nazionali ed europei, oltre al coinvolgimento virtuoso di privati e realtà locali. Ma, ancora prima delle risorse, serve una volontà politica chiara e coerente.

Il contributo dei volontari, delle associazioni e dei cittadini attivi è un patrimonio prezioso per Senigallia: il mio impegno sarà quello di valorizzarlo, creando un dialogo continuo e costruttivo tra amministrazione e comunità.

Se sarò eletto, lavorerò affinché queste tematiche trovino spazio nelle priorità amministrative, con atti concreti e misurabili. Perché una città più giusta è quella che tutela tutti: anche chi non ha voce, ma contribuisce ogni giorno a renderla viva.

Con rispetto e disponibilità al confronto, sempre. Se verrò eletto, come già faccio ora da cittadino, sarò sempre disponibile direttamente per tutti i 5 anni (no filtro segreteria o mail o pec).

https://www.change.org/p/stop-al-circo-con-animali-a-senigallia

Paolo Battisti (Candidato Consiglio Comunale Senigallia Movimento 5 Stelle)