I Civici Marche appoggiano Tunde Stift nella lista “La Civica” Giacomo Rossi (Vice Presidente del Consiglio Regionale): "Tunde persona dinamica e preparata, utile per Senigallia"

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La competizione elettorale di Senigallia vede impegnata anche Tunde Stift nella lista “La Civica”, per Massimo Olivetti sindaco. A sostenerla c’è il movimento dei Civici Marche, alla quale Tunde Stift è iscritta.

A supportate direttamente la sua candidatura c’è anche il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Giacomo Rossi, che dichiara: “Tunde Stift è la candidata giusta per il Consiglio Comunale di Senigallia: lo posso affermare con convinzione poiché è da anni con noi nel movimento dei Civici Marche ed ha dimostrato di essere una donna capace e da sempre impegnata concretamente nell’associazionismo cittadino”. “Tunde vive da più di 30 anni a Senigallia e ne conosce a fondo problematiche, esigenze e potenzialità, soprattutto negli ambiti degli eventi, della promozione turistica e dello sport. Inoltre, ha dimostrato un forte senso di appartenenza alla comunità senigalliese. A Senigallia servono amministratori radicati e capaci di coniugare tradizione e innovazione: Tunde possiede queste qualità”, conclude Giacomo Rossi.

“Sono lusingata del poter contare sul sostegno dei Civici Marche e del Vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Rossi”, esordisce Tunde Stift. “Ho deciso di candidarmi nella lista “La Civica” a sostegno di Massimo Olivetti perché il civismo incarna in pieno il mio modo di intendere la politica e perché ritengo giusto lavorare nella continuità della buona politica che Olivetti ha portato avanti in questo mandato, garantendo stabilità, presenza sul territorio e sviluppo”. “Senigallia mi ha accolto che ero una giovane ragazza e mi ha permesso di realizzarmi dal punto di vista professionale: oggi, dopo 30 anni, sento che è arrivato il momento di restituire quanto ho ricevuto mettendomi al servizio della città”, conclude Tunde Stift.

da Giacomo Rossi

Civici Marche