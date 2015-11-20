“Sanità, la filiera dello scaricabarile funziona perfettamente” Martedì 16 giugno il consigliere Mangialardi (PD) presenta e discute una interpellanza sugli esiti del PNRR Missione 6 - Salute

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Prima il parlamentare Baldelli, non nuovo a esternazioni di questo tipo, poi – sorprendentemente – anche il presidente Acquaroli, solitamente più attento e meno indulgente verso questo tipo di propaganda di bassa lega: secondo loro, se la Sanità nelle Marche non funziona la colpa… è del PD!

La filiera dello scaricabarile della destra marchigiana funziona perfettamente: quando non si riesce a governare il presente, si prova a riscrivere il passato.

Ma dopo sei anni di governo regionale e con un Governo nazionale dello stesso colore politico, questa narrazione non regge più.

A Roma governano loro. Eppure non sono stati in grado di mettere un euro in più sulla sanità pubblica, hanno istituito un sistema di accesso alla facoltà di medicina assurdo, penalizzante per gli studenti e non in grado di formare i medici necessari per il sistema sanitario, continuano a litigare sulla riorganizzazione dei medici di medicina generale, non modificano il decreto Balduzzi che pure per anni avevano vituperato.

Nelle Marche la responsabilità è ancora più evidente.

La destra ha cancellato l’ASUR unica con la legge 13/2022, ha costruito una nuova architettura fatta di aziende territoriali (AST), che ha prodotto solo nuove poltrone e nuove promesse; ha annunciato una riforma sociosanitaria che avrebbe dovuto cambiare tutto. Oggi, però, è costretta ad ammettere che quella riforma non funziona come era stata raccontata.

Lo stesso presidente Acquaroli, nel suo insediamento, ha riconosciuto la necessità di correggere scelte compiute dalla sua maggioranza nella legislatura precedente. È quasi una bandiera bianca politica: dopo anni di annunci, ci si accorge che il sistema non tiene, che la programmazione è insufficiente, che i territori restano scoperti, che le liste d’attesa non si abbattono con gli slogan e che senza personale le strutture restano scatole vuote.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è ancora lontano dall’essere lo strumento semplice, pienamente funzionante e accessibile che dovrebbe accompagnare cittadini e operatori.

E sugli ospedali “chiusi” continuano a ripetere una propaganda vecchia. Molti di quei presidi erano stati riconvertiti proprio nella direzione di una medicina territoriale moderna: strutture di prossimità, assistenza intermedia, servizi vicini ai cittadini. Esattamente ciò che oggi la destra dice di voler realizzare, grazie alle risorse dell’Unione Europea, con Case di Comunità e Ospedali di Comunità. La differenza è che allora c’era una programmazione; oggi ci sono annunci, correzioni continue e scaricabarile.

E proprio sulle Case di Comunità e sugli Ospedali di Comunità la Giunta Acquaroli non può dare la colpa proprio a nessuno per i ritardi e la confusione che si è venuta a creare, tra territori con servizi affollati e senza personale, altri ancora completamente scoperti. Il PNRR Missione 6 – Salute è stato mal programmato, mal gestito e rischia di rimanere una sostanziale incompiuta solo ed esclusivamente a causa delle inefficienze amministrative di questa Giunta che dal Febbraio 2022 ad oggi, a solo due settimane dal termine del Piano, ha accumulato una lunga serie di errori.

La verità è semplice: la sanità marchigiana non ha bisogno di alibi. Ha bisogno di risorse, personale, programmazione, trasparenza e coraggio.

Dopo sei anni, Acquaroli non può continuare a fare opposizione al passato.

È presidente della Regione.

E deve rispondere del presente.

Maurizio Mangialardi