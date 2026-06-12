BeatleSenigallia, musica anche al Maestrale di Cesano Prosegue una lunga serie di appuntamenti 2026

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‘BeatleSenigallia 2026’ è giunto alla 8’ edizione e quest’anno è dedicato ai 60 anni di Yellow Submarine, la canzone che tutti sulla faccia della terra conoscono ed hanno cantato almeno una volta.



BeatleSenigallia 2026 propone 22 eventi dall’8 giugno al 14 settembre. in 15 città di 2 province (Ancona e Pesaro-Urbino), per ben 28 giorni di cultura, arte, musica, teatro e spettacolo.

Partner Etico è Rose Bianche sull’Asfalto, l’Associazione che si occupa di prevenzione della guida in stato di ebbrezza e con uso di sostanze stupefacenti, che consentirà di rendere BeatleSenigallia 2026 non solo una vera e propria “Festa della Musica Beatlesiana” ma anche un momento di impegno civico e sociale.

BeatleSenigallia 2026 è cominciato al Centro Commerciale Il Maestrale con una mostra di rarità Beatlesiane ed un concerto perché un centro commerciale è un luogo dove vanno moltissime persone, una “piazza moderna” come afferma orgogliosa la Direttrice, e BeatleSenigallia, un po’ come i Beatles, vuole andare in mezzo alla gente e quindi non poteva esserci location migliore per iniziare.

Lunedì 8 giugno 2026: BeatleSenigallia 2026 ha avuto inizio al Cesano di Senigallia, Centro Commerciale Il Maestrale, con l’Inaugurazione di Omaggio ai Beatles: BeatleSenigallia in Mostra al Maestrale.

Il tradizionale taglio del nastro alla presenza dell’Assessore alla Cultura, Istruzione, Personale, Gemellaggi e Politiche Europee Massimo Bello, della Direttrice del Centro Commerciale il Maestrale Dott.ssa Michela Stefanelli con la sua collaboratrice Dott.ssa Ilenia Santoni e del Direttore dell’Ipercoop Cesano Dott. Roberto Donnini.

Il Centro Commerciale Il Maestrale, con manifesti e totem luminosi, riverbera ovunque di BeatlesMania, grazie agli allestimenti sontuosi predisposti dalla Direzione, e la prima visita guidata alla Mostra ha costituito un vero e proprio viaggio nella “Liverpool di Velluto”, come oramai possiamo chiamare la nostra Senigallia, con Paolo Molinelli a narrare aneddoti, racconti, approfondimenti storici, musicali ed artistici, retroscena e curiosità, accompagnando per mano i visitatori nel mondo della Band più importante e famosa di tutti i tempi.

La Mostra ha avuto termine domenica 14 giugno sera, riscuotendo grande successo, tanti apprezzamenti e la visita di numerossimi visitatori.

Venerdì 12.06.2026: a Cesano di Senigallia il Centro Commerciale Il Maestrale ha presentato Omaggio ai Beatles: BeatleSenigallia in Concert (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista, Paolo Molinelli voce narrante).

Il saluto del Sindaco Massimo Olivetti e della Direttrice del Centro Commerciale Il Maestrale Michela Stefanelli, unitamente alla sua collaboratrice Ilenia Santoni, e la musica dei Beatles ha letteralmente “invaso” i corridoi ed i negozi del Maestrale con nemerosissime persone sorridenti e felici ed il piccolo Alessandro che, accompagnato dal papa, ha orgogliosamente riferito di avere da poco superato il saggio di pianoforte e di volere suonare in futuro con BeatleSenigallia: piccoli Fans crescono…

Fra il pubblico la fotografa Lucilla Bonetti, già apprezzata protagonista nelle Mostre Fotografiche di BeatleSenigallia, ed infine un sincero ringraziamento al Personale della Security del Maestrale (Andrea, Davide, Fabrizio, Mauro e Maurizio).

Paolo Molinelli

Presidente di BeatleSenigallia