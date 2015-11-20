Canafoglia: “Solidarietà a Bomprezzi. Le sue dimissioni confermano la crisi politica nel Pd senigalliese, ora spetta ad Olivetti governare” Fratelli d'Italia interviene sulla situazione nel Pd: "la loro proposta non ha convinto o vecchia nomenclatura ha tradito, come fece con Volpini?"

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Ho letto le dichiarazioni con cui Chantal Bomprezzi ha annunciato le proprie dimissioni da segretaria regionale del Partito Democratico, richiamando la presenza di alcune “mele marce” nel suo partito. A lei va la mia personale solidarietà ed apprezzamento, per aver condotto una battaglia politica coerente e coraggiosa.



Non è mia abitudine entrare nelle dinamiche interne di altre forze politiche, tuttavia è legittimo porsi alcune domande. Le parole della Bomprezzi confermano l’esistenza di problemi nel Partito Democratico non superati, risalenti alle precedenti elezioni quando qualcuno tradì al ballottaggio il candidato sindaco di centrosinistra Volpini.

A queste ultime elezioni di Senigallia una parte importante dell’elettorato riconducibile al centrosinistra ha scelto di votare Massimo Olivetti e la coalizione di centrodestra. È lecito chiedersi se questo spostamento di consenso sia stato determinato dalle divisioni interne al Pd e chi abbia tramato tale operazione, oppure sia stato il riconoscimento del buon lavoro svolto dall’amministrazione Olivetti e la bocciatura della proposta politica del centrosinistra.

La candidatura di Dario Romano è apparsa come il tentativo di aprire una fase nuova nel centrosinstra, prendendo le distanze da una classe dirigente che per oltre trent’anni ha governato la città ed i cui risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti. Un tentativo che, tuttavia, non è riuscito, ma non è riuscito perché la proposta non ha convinto oppure perché la vecchia nomenclatura ha tradito anche lui, come fece con Volpini allora ?

Forse quella parte politica che ha governato la città per trent’anni continua ad avere un peso rilevante nel centrosinistra locale? Ma al netto di questi dubbi le valutazioni sul Pd spettano al Pd, mentre al centrodestra, invece, spetta il compito di amministrare.

La vittoria del centrodestra e del progetto civico guidato da Massimo Olivetti ci assegna una responsabilità importante. Dobbiamo governare bene, mantenere gli impegni assunti e dimostrare con i fatti di meritare la fiducia ricevuta dai cittadini.

Abbiamo davanti cinque anni decisivi con questioni fondamentali che richiedono risposte concrete e rapide: la sicurezza del territorio e i lavori sul fiume; il futuro di Ponte Garibaldi, dei ponti limitrofi e delle altre infrastrutture strategiche; il rafforzamento dell’ospedale e della sanità della vallata; l’applicazione del nuovo PAI; la gestione della direttiva Bolkestein;le tante problematiche che riguardano il sociale, gli anziani, le persone con disabilità, i giovani e le famiglie in difficoltà, ma soprattutto bisogna disegnare il futuro della nostra città.

La concretezza e l’affidabilità che abbiamo promesso in campagna elettorale devono trasformarsi ora in risultati tangibili.

Per questo, mentre esprimo la mia solidarietà a Chantal Bomprezzi per la battaglia politica che ritengo giusta sul cercare di liberarsi da un certo “modo di fare politica” all’interno del suo partito, rinnovo il mio impegno e di tutto il partito di Fratelli d’Italia a lavorare ogni giorno affinché Senigallia venga amministrata nell’interesse di tutti i cittadini. Solo così potremo ripagare la fiducia ricevuta e garantire alla città un futuro di crescita, sicurezza e sviluppo.

Corrado Canafoglia, capogruppo FDI consiglio Comunale e consigliere regionale