Si è conclusa la II edizione della Scuola di Sussidiarietà Tre giornate di studio — a Senigallia, Ostra Vetere e Trecastelli

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Trecastelli, aprile 2026 — Si è conclusa la II edizione della Scuola di Sussidiarietà, il percorso formativo promosso dall’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà, la Scuola di specializzazione in Diritto sindacale, del Lavoro e della Previdenza e l’Università degli Studi di Macerata.



Tre giornate di studio — a Senigallia, Ostra Vetere e Trecastelli — hanno riunito amministratori, operatori del Terzo settore, organizzazioni sindacali e professionisti attorno a un tema tanto tecnico quanto decisivo per la vita delle comunità locali: l’amministrazione condivisa alla luce della Legge regionale n. 23/2025 della Regione Marche.

Non un convegno e nemmeno un semplice corso di aggiornamento. La Scuola di Sussidiarietà è nata da una convinzione precisa: l’amministrazione condivisa non è solo un istituto giuridico, ma un modo concreto di costruire comunità. E il territorio dell’Unione dei Comuni si è dimostrato, ancora una volta, un terreno fertile per questa visione, capace di attrarre competenze di livello nazionale e di trasformarle in strumenti operativi per chi lavora ogni giorno a servizio delle persone.

Relatori di grande autorevolezza — dalla Prof.ssa Lorenza Violini al Prof. Guido Canavesi, dal Dott. Giulio Casilli al Dott. Alessandro Berrettini, da Maurizio Mandolini a Luigino Quarchioni, da Marco Francesco Errico ad Andrea Marcantoni — hanno saputo coniugare rigore scientifico e capacità di dialogo con il territorio, rendendo accessibili i contenuti della nuova normativa e facendone emergere il significato più profondo: la centralità della persona e la forza della collaborazione tra istituzioni e società civile.

Ma la Scuola non è un punto di arrivo. Il percorso formativo si pone infatti un obiettivo concreto e ambizioso: la redazione “condivisa” di un Regolamento sull’amministrazione condivisa dell’Unione dei Comuni.

Un atto che l’Unione considera fondamentale per dare attuazione piena ai principi della sussidiarietà orizzontale nel territorio delle Terre della Marca Senone. Il Regolamento non sarà elaborato in solitudine: nascerà dal contributo di tutti coloro che hanno partecipato alla Scuola e di quanti, nel Terzo settore e nelle istituzioni, vorranno essere parte di questo cammino.

Un ringraziamento particolare va a tutti i partecipanti, che hanno animato le giornate di studio con la curiosità e lo spirito collaborativo di chi sa che solo lavorando insieme si possono costruire comunità più forti e più giuste.

Le Terre della Marca Senone confermano così la propria vocazione: un territorio dove la sussidiarietà non è un principio astratto, ma una pratica quotidiana. Un territorio che cresce perché sceglie di farlo insieme.

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Terre della Marca Senone