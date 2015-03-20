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Ambiente Marche 2026: il rapporto ARPAM

Acque di balneazione tra le migliori d'Italia, qualità dell'aria in miglioramento e monitoraggio capillare del territorio

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Cronaca
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Presentazione rapporto ARPAM "Marche Ambiente 2026"

Acque di balneazione tra le migliori in Italia, qualità dell’aria nei limiti da sei anni e un sistema di controllo ambientale che si rafforza su tutto il territorio regionale.

È il quadro che emerge da “Ambiente Marche 2026”, il Rapporto ARPAM presentato lunedì 8 giugno ad Ancona, allo Yacht Club di Marina Dorica, alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente Tiziano Consoli, dalla direttrice generale ARPAM Rossana Cintoli, dal direttore tecnico scientifico Sergio Ceradini e da Gianluca De Grandis, responsabile dei monitoraggi delle acque marine.

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