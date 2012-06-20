Polisportiva Trecastelli promossa in Prima Categoria Una stagione semplicemente trionfale

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Una stagione dominata dall’inizio alla fine si chiude con la promozione matematica con due giornate di anticipo per la Polisportiva Trecastelli che sabato scorso ha conquistato il successo che mancava battendo 1-0 in trasferta il Villa Ceccolini.

Il gol lo ha firmato ancora una volta Marco Carboni, simbolo della squadra: pur nato centrocampista, ruolo in cui ha militato anche in Eccellenza con la maglia della Vigor, ha segnato 25 reti in questo campionato vincendo la classifica dei marcatori.

Inutile il successo del Real Mombaroccio, che nonostante abbia macinato punti (nessuna tra le seconde degli otto gironi ne ha fatti di più) deve accontenarsi della piazza d’onore visto che ormai a -8 a due partite dalla fine il Trecastelli non può più essere raggiunto.

Quella del Trecastelli è stata una cavalcata trionfale: 28 partite, 22 vittorie e 6 pareggi, unica squadra imbattuta in tutte le Marche dall’Eccellenza alla Seconda con l’Aurora Treia (salita in Eccellenza dalla Promozione B), miglior attacco di tutta la Seconda con 74 reti, miglior differenza reti assoluta (+47), il capocannoniere Carboni.

E se serve altro, ci sarebbe anche la vittoria della Coppa Marche di qualche settimana fa.

E dire che la società ha una vita breve: è nata soltanto nel 2022, dalla fusione tra due società storiche della Seconda, il Ponterio e il Victoria Brugnetto, che rappresentavano due frazioni di Trecastelli.