Il Real Porto conferma l’intero staff tecnico a partire da mister Daniele Cucchi
Senigalliesi neopromossi in Seconda Categoria
Il Real Porto, che per la prima volta giocherà in Seconda Categoria, conferma mister Daniele Cucchi e tutto il suo staff.
“È il momento di annunciare, con grande orgoglio, la totale conferma dello staff tecnico capace di centrare un triplete storico: campionato, Coppa Marche e Titolo Provinciale – sottolinea la società senigalliese – Confermatissimo Daniele Cucchi nel ruolo di allenatore della prima squadra nell’annata sportiva 2026-2027.
Simone Bellagamba, al suo fianco nello straordinario torneo appena concluso, assumerà invece il ruolo di vice-allenatore.
A completare lo staff non potranno mancare coloro che hanno contribuito ai successi più recenti: Mauro Rotatori resta il preparatore atletico e Michele Angeletti confermatissimo come preparatore dei portieri.
Orgogliosi di voi, orgogliosi del nostro staff: buon lavoro, ragazzi!”.
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