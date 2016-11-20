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Il Real Porto conferma l’intero staff tecnico a partire da mister Daniele Cucchi

Senigalliesi neopromossi in Seconda Categoria

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Sport
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Il Real Porto, che per la prima volta giocherà in Seconda Categoria, conferma mister Daniele Cucchi e tutto il suo staff.


“È il momento di annunciare, con grande orgoglio, la totale conferma dello staff tecnico capace di centrare un triplete storico: campionato, Coppa Marche e Titolo Provinciale – sottolinea la società senigalliese – Confermatissimo Daniele Cucchi nel ruolo di allenatore della prima squadra nell’annata sportiva 2026-2027.

Simone Bellagamba, al suo fianco nello straordinario torneo appena concluso, assumerà invece il ruolo di vice-allenatore.

A completare lo staff non potranno mancare coloro che hanno contribuito ai successi più recenti: Mauro Rotatori resta il preparatore atletico e Michele Angeletti confermatissimo come preparatore dei portieri.

Orgogliosi di voi, orgogliosi del nostro staff: buon lavoro, ragazzi!”.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Venerdì 12 giugno, 2026 
alle ore 10:52
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