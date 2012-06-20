Eccellenza Marche, i verdetti
Montecchio Gallo promosso in D, Civitanovese in Promozione
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Si chiude con la promozione del Montecchio Gallo, che dunque il prossimo anno giocherà in D contro la Vigor, il torneo di Eccellenza Marche 2025-26.
Promossa la squadra di mister Magi, Fermana seconda e direttamente agli spareggi nazionali.
Retrocede in Promozione la Civitanovese, play-out salvezza Chiesanuova-Montegranaro e Fabriano Cerreto-Urbania.
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