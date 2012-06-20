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Festa del Cuntadin 2026 - 14/15/16/17 maggio - Montignano di Senigallia

Eccellenza Marche, i verdetti

Montecchio Gallo promosso in D, Civitanovese in Promozione

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Sport
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Giuseppe Magi

Si chiude con la promozione del Montecchio Gallo, che dunque il prossimo anno giocherà in D contro la Vigor, il torneo di Eccellenza Marche 2025-26.


Promossa la squadra di mister Magi, Fermana seconda e direttamente agli spareggi nazionali.

Retrocede in Promozione la Civitanovese, play-out salvezza Chiesanuova-Montegranaro e Fabriano Cerreto-Urbania.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Martedì 28 aprile, 2026 
alle ore 11:08
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