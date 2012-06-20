Corso sperimentale PWC a Senigallia Donne e uomini della Croce Rossa uniti dallo stesso spirito di servizio

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Non solo addestramento, ma anche condivisione, crescita e responsabilità: è questo il significato del Corso sperimentale PWC che si è svolto nel fine settimana sulla spiaggia di Senigallia, riservato ai volontari della Croce Rossa Italiana in possesso di brevetto OPSA, operatori specializzati nel soccorso in ambiente acquatico.



Un’esperienza intensa, vissuta tra esercitazioni, confronto e lavoro di squadra, che ha permesso ai partecipanti di rafforzare competenze tecniche e capacità operative in uno scenario tanto affascinante quanto complesso come quello dell’acqua.

L’iniziativa è stata fortemente voluta e organizzata dal Comitato Regionale Marche della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il Centro di Formazione Nazionale della Croce Rossa Italiana e con l’Unità Operativa Soccorsi Speciali, con l’ospitalità del Comitato di Senigallia. A rendere ancora più preziosa questa occasione è stata la presenza di istruttori nazionali provenienti dal Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Marche, che hanno accompagnato i volontari in un percorso di allineamento e perfezionamento, condividendo esperienza, metodo e visione operativa.

Per il Comitato di Senigallia, ospitare questo momento formativo ha significato accogliere sul proprio territorio donne e uomini uniti dallo stesso spirito di servizio, pronti a mettersi in gioco per essere sempre più preparati, efficaci e sicuri negliinterventi di soccorso.

Dietro ogni prova, ogni esercitazione e ogni manovra, c’è infatti un valore che va oltre la tecnica: la volontà di esserci, con competenza e umanità, quando qualcuno ha bisogno.

Il Comitato di Senigallia esprime un sentito ringraziamento al Comitato Regionale Marche, al Centro di Formazione Nazionale della Croce Rossa Italiana, agli istruttori nazionali, ai volontari partecipanti e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa significativa esperienza formativa, che rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella preparazione e nella tutela della collettività.

Un sincero ringraziamento va altresì all’Amministrazione Comunale, alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Senigallia Servizi, a tutti gli Enti e Associazioni che hanno supportato il Comitato Locale di Senigallia nello svolgimento e gestione di questa importante attività formativa.