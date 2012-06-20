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Un incontro dedicato all’analisi delle trasformazioni in atto nel settore turistico

Gianluca Goffi relatore al Panzini di Senigallia

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Cronaca
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Giovedì 30 aprile 2026, a partire dalle ore 10:45, si terrà presso l’IIS Panzini di Senigallia la “Testimonianza Formativa” dal titolo “Turismo leisure & business: tendenze e prospettive”, un incontro dedicato all’analisi delle trasformazioni in atto nel settore turistico e alle nuove opportunità per il territorio.


L’iniziativa è promossa dalla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro – Consolato Provinciale di Ancona, in collaborazione con l’IIS Panzini, e si rivolge in particolare agli studenti, con l’obiettivo di avvicinarli alle dinamiche reali del mercato turistico contemporaneo.
Dopo l’introduzione del Console Provinciale Mariano Severini, interverranno tre relatori di primo piano: Gianluca Goffi, Professore presso la School of Hotel and Tourism Management della Hong Kong Polytechnic University, Stefano Solferini, CEO del Marco Polo Group, e Giovanni Dini, Direttore del Centro Studi CNA Marche.

Gianluca Goffi, senigalliese, ricercatore con esperienza internazionale, attualmente docente in una delle principali facoltà di turismo a livello globale. La sua attività di ricerca si concentra sulla competitività delle destinazioni turistiche e sulla sostenibilità, con un’attenzione specifica all’equilibrio tra sviluppo economico, tutela ambientale e benessere delle comunità locali.
Stefano Solferini è CEO e fondatore del Marco Polo Group, con un’esperienza internazionale nella consulenza strategica e nel coaching per imprenditori e top manager. Ha lavorato con aziende e leader in diversi Paesi, supportandoli nella crescita e nello sviluppo del business attraverso approcci innovativi e orientati ai risultati.
Giovanni Dini è Direttore del Centro Studi CNA Marche, autore di numerosi studi, report e libri su economia regionale e mercato del lavoro. Partecipa attivamente ai principali tavoli di discussione e confronto su sviluppo economico, imprese e politiche regionali.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati i principali trend del turismo internazionale, con un focus sull’integrazione tra turismo leisure e business, sulla sostenibilità e sull’evoluzione delle esperienze turistiche. Particolare spazio sarà dedicato al confronto diretto con gli studenti: alle ore 12:50 è previsto un momento di dibattito aperto, durante il quale i partecipanti potranno porre domande ai relatori.
Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Pagliara (Sommelier AIS MdL) e Mario Malatesta (Vice Console Regionale MdL), mentre la chiusura dell’evento sarà a cura della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Laura Fagioli.
L’incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo tra mondo della formazione e professionisti del settore, offrendo agli studenti strumenti concreti per comprendere le evoluzioni del turismo e orientare il proprio percorso futuro.

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Martedì 28 aprile, 2026 
alle ore 10:02
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