Alleanza Verdi Sinistra candida Tommaso Bernacchia Per la carica di consigliere comunale di Senigallia

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Sono Tommaso Bernacchia, studente di informatica e da anni impegnato attivamente nel mondo del volontariato e della rappresentanza giovanile.

Ho sempre vissuto da vicino le dinamiche del territorio e le esigenze dei ragazzi, sviluppando nel tempo una forte attenzione verso le tematiche sociali e le opportunità dedicate ai giovani.

Da sette anni sono volontario presso l’associazione Le Rondini APS, dove ho partecipato e contribuito all’organizzazione di attività rivolte ai giovani. Questa esperienza mi ha insegnato quanto sia fondamentale creare spazi di aggregazione e occasioni concrete in cui i ragazzi possano incontrarsi, esprimersi e sentirsi parte attiva della società.

Negli ultimi due anni sono volontario presso la Croce Rossa Italiana, dove ho sviluppato senso di responsabilità e attenzione verso i bisogni reali delle persone, comprendendo quanto sia importante passare dalle parole ai fatti.

Da tre anni sono impegnato anche nella Consulta Provinciale degli Studenti, dove rappresento gli studenti e contribuisco al dialogo con le istituzioni scolastiche. In questo ruolo porto avanti l’idea che i giovani non debbano restare spettatori, ma diventare protagonisti del presente, promuovendo iniziative legate alla partecipazione, all’inclusione e al miglioramento delle opportunità a loro dedicate.

Il mio percorso mi ha portato a maturare una visione chiara: i giovani hanno bisogno di essere ascoltati, ma soprattutto di avere strumenti concreti per partecipare. Credo in una politica giovanile che non sia solo rappresentativa, ma attiva, capace di costruire opportunità reali e valorizzare il potenziale dei ragazzi.

Mi candido per mettere a disposizione questo percorso e questa esperienza, con l’obiettivo di trasformare idee e bisogni in azioni concrete, contribuendo a costruire una comunità più inclusiva, partecipata e attenta alle nuove generazioni, perché i giovani non devono aspettare il futuro: devono iniziare a costruirlo oggi.

Da

AVS