Massimo Bello ha presentato “La mia storia europea” alla Mondadori di Senigallia Dialogo con Fulvio Greganti

96 Letture Politica

Un confronto partecipato e attuale sui temi dell’Europa, del ruolo delle istituzioni locali e delle prospettive di integrazione europea ha caratterizzato l’incontro di ieri pomeriggio presso la Libreria Mondadori di Senigallia, dove l’avvocato e Presidente del Consiglio comunale Massimo Bello ha presentato il suo ultimo libro “La mia storia europea” (Ventura Edizioni, 2026, pp. 298).



L’opera si configura come un percorso personale e istituzionale, in cui Bello ripercorre la propria esperienza nelle sedi europee, offrendo al contempo una riflessione più ampia sul funzionamento dell’Unione europea e sulle sue dinamiche politiche e amministrative. Particolare rilievo è dato al rapporto tra Unione europea ed enti locali, tema centrale del volume, che evidenzia come le amministrazioni territoriali possano rappresentare un punto di snodo fondamentale per avvicinare i cittadini alle politiche europee.

A dialogare con l’autore è stato Fulvio Greganti, giornalista e scrittore, che ha guidato la conversazione approfondendo non solo i contenuti del libro, ma anche gli sviluppi più recenti del ruolo dell’Unione europea nello scenario internazionale, tra sfide geopolitiche e necessità di una maggiore coesione interna.

Nel corso dell’incontro, spazio anche all’attualità cittadina e al contesto politico locale, in vista delle imminenti elezioni comunali, che vedono Massimo Bello candidato al Consiglio comunale. In tale ambito, Bello ha sottolineato il percorso di crescita europea della città: “Senigallia è sempre più città europea. Sono felice che la nostra città sia diventata un punto locale decentrato Europe Direct grazie ad una mia proposta, che ho seguito personalmente”.

Un risultato che, come evidenziato dall’autore, ha consentito l’inserimento di Senigallia nella rete europea degli sportelli informativi promossi dalla Commissione europea. Il punto Europe Direct, collocato presso la biblioteca comunale, rappresenta oggi un presidio strategico per la diffusione delle opportunità offerte dall’Unione europea a favore di scuole, studenti, enti pubblici e privati, università e sistema produttivo.

“Senigallia è così diventata uno degli otto punti locali decentrati dell’ufficio Europe Direct della Regione Marche”, ha concluso Bello, rimarcando il valore di una rete territoriale capace di rafforzare il legame tra dimensione locale ed europea.

L’evento ha confermato l’interesse crescente verso i temi europei e il ruolo sempre più rilevante delle comunità locali nel processo di integrazione, elementi che costituiscono il filo conduttore del volume e del dibattito sviluppatosi durante la presentazione.