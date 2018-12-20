Grande successo per il convegno con cena di beneficenza organizzati da ICAD 150 persone presenti e oltre 3.000 euro raccolti

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Grande successo per il convegno con cena di beneficenza organizzati dalla associazione di volontariato ICAD in collaborazione del Circolo Il Falco di Casine di Ostra, che ha ospitato l’evento.



Il Convegno Cena di sabato scorso, 18 aprile, è stato un grande successo! Credo che sia stata una delle migliori cene di beneficenza mai organizzate da ICAD. Questo risultato è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione del Circolo Il Falco di Casine di Ostra, che ha ospitato l’evento e si è occupato della preparazione del cibo.

Circa 150 persone hanno partecipato alla serata; tra queste, autorità religiose e civili, con la presenza di Elizabeth Paula Napeyok, Ambasciatrice dell’Uganda a Roma. Gli interventi sono stati molto interessanti e hanno catturato l’attenzione del pubblico.

Dopo la benedizione del cibo da parte del parroco, don Giuseppe Giacani, Lorenzo Mughetti, presidente del Circolo, ha rivolto i suoi saluti di benvenuto agli ospiti, mentre Luca Del Moro, presidente di ICAD, ha presentato l’associazione e illustrato brevemente il nuovo progetto di raccolta fondi 68 in favore dell’Uganda.

L’ambasciatrice Napeyok, originaria della regione del Karamoja (nord Uganda), ha condiviso le sue origini e le scuole che ha frequentato, tra cui le primarie a Morulem, dove si trova la nostra Maternità. Ha elogiato i missionari comboniani per il loro operato, sottolineando che, grazie a loro, ha potuto studiare e oggi ricoprire un importante incarico governativo. Ha lodato le attività di ICAD ed è stata molto felice della calorosa accoglienza ricevuta. Ha anche affermato di essere informata sulle prossime manifestazioni e che, se sarà libera, tornerà a rappresentare il suo paese.

Astrid Pinero Herrera, tra i dirigenti di ICAD, ha letto la lettera inviata dalla Presidenza della Repubblica, che ha riconosciuto e apprezzato le attività di ICAD a favore dei più bisognosi e l’iniziativa benefica organizzata insieme al Circolo Il Falco.

Il capitano Felicia Basilicata, Comandante della Compagnia CC di Senigallia, ha letto la lettera del Generale di Brigata Nicola Conforti, Comandante della Legione CC Marche, che, pur non potendo partecipare, ha voluto esprimere i suoi saluti e apprezzamenti per l’iniziativa.

A seguire, il dottor Roberto Crostella, direttore generale della BCC di Ostra e Morro d’Alba, ha portato i saluti del Presidente della Banca, elogiando l’iniziativa e proponendo future collaborazioni.

Due interventi significativi sono stati quelli di Padre Piergiorgio Rossi, che ha trascorso 40 anni nel West Nile (nord-ovest Uganda), e Padre Silvester Hategekimana, già Padre Provinciale in Uganda (dal 2009 al 2016), che hanno condiviso le loro esperienze e le attività dei missionari.

Vincenzo Varagona, ex giornalista RAI, ed il chirurgo Rodolfo Piazzai, noto chirurgo, hanno parlato delle loro esperienze in Africa, mentre il capitano. Francesco Cavuoto della Guardia di Finanza ha trattato l’aspetto contabile delle raccolte fondi, presentando delle slide informative.

Durante la cena, sono stati premiati con la ‘Medaglia d’argento ICAD’, Turreno Della Rosa e Palmauro Magi, soci storicI, in riconoscimento della loro straordinaria dedizione alle attività dell’associazione.

La serata si è conclusa con l’intervento di Astrid, che ha raccontato la sua esperienza nel Nord Uganda e le attività che ICAD svolge a favore di donne e bambini.

Ha partecipato all’evento anche l’Architetto Massimiliano Furiosi, vice presidente di ICAD, per illustrare il progetto nei suoi dettagli.

La raccolta fondi è stata un grande successo: molti partecipanti hanno donato più della quota prevista, In totale, i fondi raccolti hanno superato i 3.300 euro.

Un ringraziamento speciale va anche a alcuni soci che, con grande impegno, si sono dedicati all’organizzazione dell’evento. Tra questi, merita una menzione particolare la dottoressa Stefania Giglio, che ha curato le pubbliche relazioni, la raccolta fondi e i sopralluoghi per garantire sistemazioni adeguate agli ospiti e i soci provenienti da lontano e Luigi Prencipe per aver reso possibile questa splendida collaborazione con il Circolo Il Falco di Casine di Ostra.

Un sentito ringraziamento a tutti i sostenitori che hanno reso possibile questa bellissima manifestazione:

L’Hotel Raffaello, che ha ospitato l’ambasciatrice ugandese fornito un autista e garantito la sicurezza della sua auto di servizio. Il ristorante La Riva di Marotta, per aver sostenuto alcune spese. L’Hotel Primavera, che ha ospitato dirigenti e soci di ICAD a condizioni di favore. Le aziende locali che hanno donato i loro prodotti per omaggiare l’ambasciatrice, i relatori e le autorità presenti: Cantina Santa Barbara, Cantina Casalfarneto, Conti Augusto per alcuni vini locali di pregio, Enoteca Tre Galli, Si con Te Superstore di Senigallia, Az. Agricola Zerbino Francesco, Az. Agricola Petrini Fabio, Az. Agricola Mencaroni Maurizio, Az. Agricola San Cesareo e Az. Agricola La Pernice.

Infine, un grazie di cuore al comandante della Stazione Carabinieri di Ostra, Aldo Furio Piccaluga, per aver garantito il regolare svolgimento della serata; alla Croce Gialla di Falconara per aver inviato due operatori sanitari insieme al loro Presidente per garantire un immediato soccorso; a tutti i dirigenti e soci di ICAD che hanno partecipato, in particolare a quelli provenienti da lontano e al direttivo e soci del Circolo Il Falco per la loro bella e fraterna collaborazione!

Luca Del Moro, presidente ICAD