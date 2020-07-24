A Senigallia la fase regionale di squadra Silver indetta dalla Federazione Ginnastica Piu' di 300 ginnaste provenienti da tutta la regione Marche si sono sfidate sulla pedana senigalliese

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Domenica 19 Aprile, presso il Palapanzini di Senigallia, si è svolta la fase regionale di squadra Silver indetta dalla Federazione Ginnastica d’ Italia e organizzata dalla società sportiva locale ASD Polisportiva Senigallia.



Piu’ di 300 ginnaste provenienti da tutta la regione Marche si sono sfidate sulla pedana senigalliese prendendo parte alla seconda prova regionale di squadra silver e alla prima prova regionale di Insieme silver.

Per la società padrona di casa i risultati sono stati i seguenti:

– SQUADRA LA ALLIEVE 4° CLASSIFICATA CON LE GINNASTE MARASCA MELYSSA, DICURSI VIOLA, CARBINI MARIA STELLA

– SQUADRA LB ALLIEVE 4° CLASSIFICATA CON LE GINNASTE BRANCHINI MATILDE, MANCINI OLIVIA, TARSI ANNA

– INSIEME LC2 5° CLASSIFICATA CON LE GINNASTE MACARRA SOFIA, MASCIA ISABELLA

– INSIEME LD2 3° CLASSIFICATA CON LE GINNASTE FERRETTI REBECCA, BITTONI MARGHERITA.

Inutile sottolineare la soddisfazione dell’intero staff che ha messo in moto la sua macchina organizzativa cercando di realizzare un evento all’altezza delle aspettative federali e regalando alle giovani ginnaste una opportunità di confronto di alto valore tecnico.

I risultati ottenuti sottolineano il livello raggiunto dal settore Ginnastica Ritmica della Polisportiva Senigallia, realtà locale che rappresenta una certezza in campo sportivo rappresentando un solido e concreto gruppo unito da lealtà, amicizia e competenza. Grande soddisfazione per le tecniche che ogni giorno costruiscono insieme alle proprie ginnaste un gruppo sportivo punto di riferimento per le giovani generazioni locali: ALISON MARZI, MARTINA ABBRUGIATI, ISABELLA MASCIA, SILVIA GIACCHETTI, RIMMA AHKKIMOVA coadiuvate dalla responsabile tecnica e di settore MONTESI ELENA.