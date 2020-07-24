“Più di una gara”, prima presentazione pubblica per il nuovo libro di Andrea Pongetti Giovedì 23 aprile alle ore 18 alla Libreria Sapere Ubik di Senigallia, in Corso 2 Giugno. Introduce Fabrizio Marcantoni, dialoga con l’autore Marco Severini

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Si tiene giovedì 23 aprile, alle ore 18 alla Libreria Sapere Ubik di Corso 2 Giugno 52 a Senigallia, la prima presentazione pubblica del nuovo libro di Andrea Pongetti, socio fondatore dell’Associazione di Storia Contemporanea (ASC).



Il volume di 125 pagine, in vendita a 15 euro in libreria da pochi giorni, si intitola Più di una gara. 11 indimenticabili storie di sport marchigiano,ed è edito da 1797 Edizioni, casa editrice di ASC.

Dopo Non solo un gioco. Le Marche del calcio, che nel 2020 ripercorreva la storia sociale, economica e sportiva del calcio marchigiano dall’Ottocento ad oggi e Vigor Senigallia 2021-22: una stagione rossoblù, che per la prima volta nel 2022 raccontava il primo secolo di vita della società calcistica senigalliese, l’autore torna a parlare di sport con una monografia composta da 11 brevi saggi dedicati ad altrettante realtà sportive delle Marche.

Più di una gara vuole raccontare alcune storie in cui le Marche hanno saputo essere protagoniste assolute.

Nel volume vengono raccontate le imprese del piccolo Ascoli del presidente Costantino Rozzi, lo storico scudetto nella pallacanestro della Victoria Libertas Pesaro, il “Miracolo Falconara” nella pallavolo e quello del Tennistavolo Senigallia, capace nel 1977 di portare lo scudetto a Senigallia con una squadra tutta locale; ma c’è spazio pure per miti sportivi come il pilota automobilistico osimano Luigi Fagioli, ancora oggi il meno giovane a vincere un Gran Premio di Formula 1, il pugile di origine congolese Sumbu Patrizio Kalambay, campione mondiale nella sua regione d’adozione, la poli-medagliata paralimpica Assunta Legnante, esempio di talento e determinazione capace di abbattere gli steccati e il campione di tennis Adriano Panatta, che proprio qui, al Circolo Ponterosso di Senigallia, vinse il suo primo torneo in carriera.

In Più di una garac’è però anche altro: due capitoli sono infatti dedicati ad altrettanti aspetti fondamentali del mondo sportivo, gli impianti – icone monumentali simbolo anche architettonico delle città –, e il tifo, con la sua capacità di tramandare il senso identitario tra squadra e comunità.

Completa il volume, un breve saggio che ci riporta indietro verso il calcio un po’ naif degli anni Ottanta, raccontato in commedie ancora oggi di culto girate nelle Marche come L’allenatore nel pallone e Mezzo destro mezzo sinistro – Due calciatori senza pallone.

Pagine che raccontano storie non soltanto di vittorie ed allori, ma anche di ascese, cadute e rinascite, in cui l’aspetto agonistico si intreccia con quello umano e comunitario.

Introduce Fabrizio Marcantoni, dialoga con l’autore il Prof. Marco Severini, docente all’Università di Macerata e fondatore dell’Associazione di Storia Contemporanea.