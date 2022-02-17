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Proseguono i controlli della Polizia di Stato, disposti dal Questore Capocasa, d’intesa con il Prefetto Valiante, finalizzati alla verifica della regolarità delle attività commerciali

Sanzionata barberia ad Ancona

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Proseguono i controlli della Polizia di Stato, disposti dal Questore Capocasa, d’intesa con il Prefetto Valiante, finalizzati alla verifica della regolarità delle attività commerciali.


Nei giorni scorsi, personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, in collaborazione con personale della Guardia di Finanza, ha effettuato un controllo presso una barberia situata nel quartiere Piano.

L’intervento trae origine da numerose segnalazioni pervenute da cittadini, che lamentavano la mancata emissione di scontrini fiscali da parte degli esercenti.

Nel corso dell’accertamento, gli operatori hanno verificato che l’attività risultava completamente abusiva: il titolare, di origine extracomunitaria, risultava privo di autorizzazione all’esercizio, non avendo mai presentato la prevista SCIA.

Inoltre, all’interno del locale era presente un registratore di cassa che emetteva scontrini riferiti a una partita IVA già revocata dall’Agenzia delle Entrate.

La Divisione P.A.S. della Questura dorica ha pertanto contestato al titolare la mancata presentazione della SCIA, irrogando una sanzione amministrativa pari a euro 1.666, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 17 del 2007, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore ed estetista”.
Contestualmente, la Guardia di Finanza ha elevato ulteriori sanzioni per violazioni di natura fiscale, tra cui l’omessa installazione del misuratore fiscale ai sensi del D.Lgs. 127/2015, la mancata trasmissione telematica dei corrispettivi e l’omessa richiesta di intervento per la manutenzione del registratore, per un importo complessivo di circa 2.000 euro.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane al fine di ristabilire la piena legalità nel tessuto commerciale cittadino.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Mercoledì 22 aprile, 2026 
alle ore 12:11
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