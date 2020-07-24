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Autotrasporto al collasso anche nelle Marche

Costo carburante ha superato livelli di sostenibilità per imprese di autotrasporto: 3.000 nella regione. UNATRAS valuta azioni

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Economia
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Autotrasporto, autotrasportatori

Il settore dell’autotrasporto, 3.000 aziende nelle Marche, è ormai al collasso a causa del caro gasolio, con prezzi stabilmente oltre i 2 euro al litro, e senza risposte concrete del Governo sarà inevitabile il fermo nazionale dei servizi.

Lo afferma UNATRAS (Unione Nazionale Associazioni Autotrasporto Merci) nella nostra regione rappresentata da Confartigianato Trasporti Marche, Fita Cna Marche e Fai Conftrasporto Marche che, dopo i ripetuti segnali di allarme lanciati, ha convocato per il prossimo 17 aprile a Roma il Comitato Esecutivo per assumere le conseguenti decisioni sulle azioni di autotutela della categoria.

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