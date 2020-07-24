“Nicoletta Bonarelli dal vero all’anima”, di Michele Servadio Presentazione del libro in biblioteca a Senigallia il 23 aprile

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Giovedì 23 aprile, ore 21.00, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, alla Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia sarà presentato il libro “Nicoletta Bonarelli dal vero all’anima”(Affinità Elettive, Ancona 2026) dello storico dell’arte Michele Servadio. L’evento è organizzato dalla Libreria IoBook di Senigallia, in collaborazione con la Biblioteca Antonelliana e l’Accademia Marchigiana di Scienze Lettere e Arti di Ancona.

“Nicoletta Bonarelli dal vero all’anima” racconta la vita e illustra le opere di Nicoletta Bonarelli, pittrice nata a Pesaro e vissuta a Roma, ancora poco conosciuta nel panorama artistico italiano per aver condotto una vita molto riservata. Il libro di Michele Servadio porta alla luce una intera esistenza dedicata alla pittura, mostrandone l’evoluzione della cifra stilistica.

Il racconto della vita e dell’attività di Nicoletta Bonarelli sarà accompagnato da un reading a cura di Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni. Introduzione a cura di Valeria Bellagamba, dialoga con l’autore la storica dell’arte Marina Mancini.

Fra le più interessanti pittrici del panorama artistico marchigiano e laziale del Novecento, Nicoletta Bonarelli (Pesaro, 1906 – Cineto Romano, 2002) ha saputo infondere nelle sue opere l’essenza stessa della sua vita, in particolare la sua esperienza di donna e madre. Partendo dal vero, da quel dato sensibile che per sua stessa ammissione le era strettamente necessario, è riuscita a restituire nei suoi dipinti il puro sentimento, privo di qualsivoglia contaminazione politica, sociale o ideologica. Nata a Pesaro da un’antica famiglia aristocratica anconetana e trasferitasi giovanissima a Roma, si è formata all’Accademia di Belle Arti della capitale, allieva prediletta di Ferruccio Ferrazzi. Il suo percorso stilistico, partito da un’iniziale appartenenza alla Scuola Romana, giunse a partire dal secondo dopoguerra a uno stile personale e inconfondibile, incentrato nelle sue drammatiche scene di maternità e nelle sue grandi e monumentali figure femminili archetipiche. Nicoletta Bonarelli non è stata solo una grande artista, ma anche un’insegnante attenta e capace di creare attorno a sé e alla sua scuola d’arte romana una vera e propria comunità femminile di giovani allieve. Questo volume, oltre a pubblicare un primo corpus delle sue opere finora inedite, ricostruisce la sua vita e la sua produzione artistica, dalle prime partecipazioni alle mostre sindacali alle grandi esposizioni nazionali, fino alla definitiva affermazione della sua cifra stilistica, caratterizzata dall’incontro del suo moderno linguaggio post-cubista con l’arte classica dei grandi maestri del passato.

Michele Servadio è dottore magistrale in Storia dell’Arte, Ricerca Storica e Giurisprudenza, socio effettivo della III Classe dell’Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere e Arti e socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Marche. Autore di tre monografie e di articoli scientifici pubblicati su riviste specialistiche e di settore, è curatore e critico di numerose mostre d’arte. Si occupa prevalentemente di arte italiana dell’Ottocento e del Novecento. Con Affinità Elettive ha pubblicato la monografia dal titolo Il poeta e la città. Palermo Giangiacomi: la vita, le opere, il tempo, in cui ha ricostruito la vita e la produzione letteraria di Palermo Giangiacomi, intellettuale e poeta attivo nell’Ancona di primo Novecento.