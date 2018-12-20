Come l’aratro in mezzo alla maggese: una mostra fotografica sulla campagna marchigiana Organizza il Circolo Acli Vallone di Senigallia

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Il Circolo Arci Vallone promuove la mostra fotografica “Come l’aratro in mezzo alla maggese”, un progetto espositivo dedicato alla campagna marchigiana, che sarà inaugurato mercoledì 22 aprile alle ore 21.15, in occasione della Giornata Mondiale della Terra.

L’iniziativa nasce con l’intento di costruire un racconto corale del territorio attraverso lo sguardo di sedici fotografi, chiamati a interpretare – ciascuno con la propria sensibilità – paesaggi, lavoro agricolo, tradizioni, volti e dettagli capaci di restituire l’identità autentica della cultura contadina marchigiana.

Il titolo della mostra, “Come l’aratro in mezzo alla maggese”, è tratto dall’ultimo verso della poesia “Lavandare” di Giovanni Pascoli: un’immagine evocativa e profondamente simbolica, che richiama un senso di sospensione, solitudine e attesa. L’aratro abbandonato nel campo diventa così metafora di un mondo fatto di fatica, memoria e profondo legame con la terra.

Nel madrigale pascoliano, il paesaggio invernale, spoglio e nebbioso, si intreccia con una dimensione interiore segnata da malinconia e abbandono, mentre riecheggia la cantilena delle lavandaie. Un’immagine che affonda le proprie radici nella tradizione popolare marchigiana: il celebre verso finale, infatti, si ispira a un canto diffuso nell’Appennino, già documentato alla fine dell’Ottocento.

In questo contesto, la mostra intende offrire una riflessione visiva sulla campagna non solo come luogo fisico, ma anche come spazio simbolico di identità, memoria collettiva e trasformazione, oggi più che mai da riscoprire e valorizzare.

In occasione dell’inaugurazione sarà inoltre proposta la proiezione del racconto per immagini “La trebbiatura” della fotografa Anna Mencaroni, un momento di particolare suggestione che dialoga con i temi della mostra.

Il progetto è promosso dal Circolo Arci Vallone, in collaborazione con Sena Nova, ComunicArte e Zona Immagine, e gode del patrocinio di Arci Senigallia e Arci Marche.

Esporranno i seguenti fotografi: Fabio Baldoni, Andrea Bomprezzi, Matteo Cingolani, Cristina Cucchi, Michelangelo Guzzonato, Patrizia Lo Conte, Davide Maglio, Anna Mencaroni, Maria Antonia Martines, Enrico Morbidelli, Alfonso Napolitano, Roberto Olivetti, Marco Pettinari, Alberto Polonara, Stefania Ronchini, Aristide Salvalai.

La mostra si configura come un’importante occasione di incontro tra arte e territorio, capace di restituire, attraverso la fotografia, uno sguardo plurale e condiviso sulla campagna marchigiana, tra passato e presente, tradizione e contemporaneità.

Da

Circolo Arci Vallone