Sanità pubblica: un impegno che riguarda tutti. A Senigallia un convegno per costruire il futuro Martedì 21 aprile alle ore 21 presso l'Auditorium San Rocco

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La sanità pubblica non può essere ridotta alla sola efficienza delle strutture ospedaliere o all’innovazione dei pronto soccorso, che comunque a Senigallia necessitano di un rinnovamento drastico. È un sistema complesso e fondamentale che riguarda la qualità della vita delle persone in ogni fase della loro esistenza.

Per questo motivo, il convegno rappresenta un momento importante di confronto e partecipazione, aperto a cittadini, operatori sanitari, associazioni e istituzioni. Al centro del dibattito ci saranno temi cruciali come la prevenzione, la medicina di prossimità, la telemedicina, l’attenzione verso la popolazione anziana e il ruolo essenziale dei consultori.

Prevenzione, territorio e benessere: le voci del convegno

Riguardo la prevenzione, il dottor Caporossi (già direttore generale Aoum) ci parlerà di come attuare da subito politiche che possano incidere profondamente sulla qualità della vita dei cittadini. Il dottor Maffei (già direttore sanitario Ast) ci disegnerà lo scenario futuro della sanità nelle Marche e a Senigallia. La psicoterapeuta Miriam Bertuzzi ci illustrerà l’importanza del benessere psico-fisico, che deve essere reso accessibile a tutti. E Luca Marconi, operatore sociale, ci spiegherà il ruolo centrale che devono avere le politiche sociali nell’ambito territoriale.

Una Consulta della sanità per dare voce ai cittadini

In questo contesto, un impegno concreto riguarda Senigallia: a seguito della vittoria elettorale del centrosinistra, verrà istituita una Consulta della sanità, uno strumento di partecipazione attiva che coinvolgerà lavoratori del settore sanitario, cittadini e tutte le associazioni impegnate nella tutela dei malati e delle persone con disabilità. Questo sarà il tema dell’intervento di Paolo Battisti.

L’obiettivo del convegno è chiaro: costruire un dialogo permanente, raccogliere esigenze e proposte, e rafforzare una visione condivisa della sanità pubblica, che sia accessibile, diffusa sul territorio e capace di rispondere ai bisogni reali delle persone, non solo nelle emergenze ma anche nella quotidianità.

Oggi più che mai è necessario fare fronte unito e portare una voce forte e coesa a livello regionale. La sanità è un bene comune, appartiene a tutti e deve essere difesa e migliorata senza divisioni ideologiche o appartenenze politiche.

Il convegno vuole essere un primo passo in questa direzione: un’occasione per ascoltare, proporre e costruire insieme il futuro della sanità nel nostro territorio.

Un saluto ai convenuti verrà dato dal candidato sindaco per il centrosinistra, Dario Romano. Ad aprire il convegno sarà il dottor Cuccaroni (Italia Viva). La chiusura dei lavori verrà affidata al dottor Piazzai, consigliere comunale del Partito Democratico.

La cittadinanza è invitata a partecipare

La coalizione di centrosinistra per Dario Romano sindaco

Partito Democratico

Senigallia Cambia Cambia Senigallia – Alleanza Verdi Sinistra

Movimento 5 Stelle

Progetto Senigallia Riformista

Onda Civica