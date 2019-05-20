Meteo in miglioramento, ma resta allerta gialla su tutte le Marche Avviso dalla Protezione Civile Regionale per sabato 28 marzo 2026: permangono criticità idrogeologica e idraulica

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La Protezione Civile Regionale, in data 27 marzo ha emesso il messaggio di Allertamento n. 18/2026 per criticità idrogeologica e idraulica per tutta la giornata di sabato 28 marzo 2026.

Fenomeni: previsti deboli fenomeni residui nel settore meridionale interno. Probabile rischio residuo di natura idrogeologica dato dalle precipitazioni antecedenti. Il transito del picco delle piene fluviali nei tratti vallivi/costieri è più probabile tra la serata del 27 e la prima parte della giornata del 28/3. In riferimento al rischio valanghe, sono possibili scaricamenti sulla viabilità ordinaria dovute alle recenti nevicate.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).