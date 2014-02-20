Nicolò Pierini nominato commissario Lega a Senigallia Consigliere regionale ed ex sindaco di Piandimeleto, prende il posto di Andrea Carletti

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Nicolò Pierini, 35 anni, consigliere regionale – il più giovane dell’Assemblea legislativa – ed ex sindaco di Piandimeleto, è stato nominato commissario della sezione cittadina della Lega di Senigallia.

Un passaggio organizzativo volto a rafforzare la presenza della Lega sul territorio in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali.

Contestualmente, Andrea Carletti lascia temporaneamente il ruolo di segretario cittadino, essendo attualmente impegnato nella competizione per le elezioni comunali.

“Cinque anni fa – dichiara il neo commissario Nicolò Pierini – i cittadini di Senigallia hanno scelto con chiarezza il cambiamento rappresentato dalla Giunta Olivetti. In questi anni è stata data una svolta alla città. Senigallia ha voltato pagina e oggi abbiamo tante opere pubbliche realizzate ed altre avviate, abbiamo maggiore attenzione al decoro urbano, alla sicurezza, al turismo e alla cultura. Determinante, nella filiera istituzionale, è stata la capacità del sindaco e della sua Giunta di costruire un rapporto istituzionale solido e proficuo con la Regione Marche e con il Governo nazionale, intercettando risorse e opportunità strategiche per il territorio. La Lega è pronta ad affrontare i prossimi cinque anni di lavoro con la stessa determinazione di sempre. In queste settimane siamo impegnati a definire il programma elettorale e a costruire una lista di candidati e candidate competenti e valide, alcune delle quali in questi anni hanno già saputo dare un grande contributo in Giunta e in Consiglio. Siamo convinti che il lavoro avviato debba essere portato avanti e completato”