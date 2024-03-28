Altra asta per l’ex Hotel Marche di Senigallia
Martedì 31 marzo, sempre dalla stessa cifra di 2 milioni e 155.000 euro
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Altra asta pubblica in arrivo per l’ex Hotel Marche del lungomare di Senigallia.
Dopo quelle infruttuose di gennaio, febbraio e inizio marzo, un’altra asta è prevista per fine mese.
La scadenza per far provenire le offerte è fissata infatti per martedì 31 marzo alle ore 13.
Non cambia la base d’asta, si parte da 2 milioni e 155.000 euro per la struttura di lungomare Marconi in abbandono da anni.
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