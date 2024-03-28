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Altra asta per l’ex Hotel Marche di Senigallia

Martedì 31 marzo, sempre dalla stessa cifra di 2 milioni e 155.000 euro

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Altra asta pubblica in arrivo per l’ex Hotel Marche del lungomare di Senigallia.


Dopo quelle infruttuose di gennaio, febbraio e inizio marzo, un’altra asta è prevista per fine mese.

La scadenza per far provenire le offerte è fissata infatti per martedì 31 marzo alle ore 13.

Non cambia la base d’asta, si parte da 2 milioni e 155.000 euro per la struttura di lungomare Marconi in abbandono da anni.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Venerdì 27 marzo, 2026 
alle ore 13:06
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